Dopo il match del Milan Primavera contro il Napoli di ieri pomeriggio, finito 1-1 grazie ai gol di Lontani (su rigore) e Caucci per i partenopei, l'allenatore rossonero Giovanni Renna ha voluto rilasciare lacune dichiarazioni sulla prestazione dei suoi ai microfoni del club. Ecco, di seguito, le sue parole:
INTERVISTE
Milan Primavera, Renna dopo il pareggio col Napoli: “E’ stato difficile, non ce lo dettavamo”
Milan, le parle di Renna—
"È stato difficile ma ce lo aspettavamo perché il Napoli viveva un periodo di grande brillantezza. Abbiamo fatto un'ottima prova dopo il vantaggio potevamo anche raddoppiare, poi purtroppo abbiamo commesso di nuovo un errore di ingenuità a livello di gestione. Probabilmente meritiamo qualche punto in più. Di questi mesi mi porto dietro la crescita di ogni singolo giocatore, che è l'obiettivo primario della società. Avanti così, cercando di migliorare nei dettagli. Stiamo lavorando in totale sinergia, tutti i miei colleghi dell'agonistica si stanno dando una mano fra loro come ha chiesto il nostro direttore Vergine e colgo l'occasione per ringraziarli".
