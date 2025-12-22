Pianeta Milan
MILAN PRIMAVERA

Milan Primavera beffato: il Napoli pareggia allo scadere del secondo tempo

Milan Primavera beffato: il Napoli pareggia allo scadere del secondo tempo - immagine 1
Il Milan Primavera di Mister Renna torna in campo ma, purtroppo, arriva la beffa: il resoconto del match contro il Napoli
Alessia Scataglini
Il Milan Primavera di Mister Renna torna in campo ma, purtroppo, arriva la beffa. Nella partita d ieri pomeriggio contro il Napoli i rossoneri, convinti di aver la vittoria nelle mani grazie al gol dell'1-0 arrivato con Lontani su rigore, sono andati a pareggiare a pochi minuti dalla fine grazie a Caucci. Ecco, di seguito, il resoconto del match:

(Fonte acmilan.com) - La seconda beffa nel giro di qualche giorno, stavolta a Cercola dopo quella col Verona: la Primavera rossonera viene ancora recuperata allo scadere e perde dalle mani la vittoria. Il rigore di Lontani nella ripresa sembrava bastare, invece la zampata di Caucci ha inchiodato il pareggio: 1-1 a domicilio del Napoli e molto rammarico per un successo che sarebbe stato importante e prezioso. Allo stadio Piccolo non è stata una bellissima gara, il Milan non era al completo pur sopperendo alle assenze giocando una discreta ora di gioco, giocando meglio in generale, calando però nel finale concedendo spazi agli azzurri.

Poteva essere una grande chance per compiere un balzo in avanti, invece è arrivato il terzo pari (sempre per 1-1) nel mese di dicembre; ad eccezion del recente e rotondo 2-0 al Parma. La squadra di Mister Renna, dopo la 17ª giornata di campionato, si muove appena in classifica salendo quota 23 punti, rimanendo nel gruppetto e restando in scia della zona playoff. Adesso ci sarà la sosta natalizia, il momento per staccare la spina e riposare, di guardare a quanto fatto per ricominciare con rinnovata voglia di migliorare. Il 2026 inizierà forte, perché la prossima giornata andrà in scena sabato 3 gennaio alle 13.00 in casa della capolista Roma.

LA CRONACA

Avvio vivace e a viso aperto, al 2' Mancioppi lancia la prima azione e il rasoterra di Plazzotta dal limite si spegne a lato. Iniziativa in mano al Milan, anche se al 12' Gorica si rende pericoloso con una spizzata sottoporta da punizione. Si apre un ampio spezzone di sostanza ma senza praticamente occasioni: al 16' Lontani si coordina veloce e calcia impegnando Spinelli, al 31' sempre Lontani cerca (invano) il gol da cineteca - pallonetto - da distanza siderale. Andiamo di tacco verso l'intervallo: al 43' il tentativo di Lontani è debole dopo l'assolo di Plazzotta; al 44' Di Siena crossa e Mancioppi al volo va vicinissimo al bersaglio.

Alla ripartenza sembra crescere il Napoli, ma al 57' Tartaglia inventa d'esterno e Plazzotta è bravo a proteggere il pallone per poi venire agganciato in area da Gambardella: rigore, dal dischetto si presenta Lontani che incrocia alla perfezione gonfiando la rete per il vantaggio. I partenopei cercano la riscossa, al 63' Longoni blocca su Genovese. Doppio brivido: al 73' Longoni provvidenziale a parare l'incornata ravvicinata di Eletto sugli sviluppi di angolo, al 75' Genovese mette in mezzo per la spizzata di Raggioli - solo e da buona posizione - di poco a lato. Cuore in gola all'88' quando la punizione di Smeraldi supera la barriera e accarezza il palo. Alla fine, comunque, la beffa arriva lo stesso: al 93' Caucci raccoglie una deviazione aerea e in scivolata segna il pareggio.

IL TABELLINO

NAPOLI-MILAN 1-1

NAPOLI (3-4-2-1): Spinelli; Garofalo, Genovese, Gambardella (20'st Eletto); Olivieri (34'st D'Angelo), Lo Scalzo (20'st Borriello), Cimmaruta, Caucci; Smeraldi, Gorica (1'st Raggioli); Camelio (34'st Nardozi). A disp.: Lattisi; De Luca; De Martino, Maida, Saviano; Anić. All.: Rocco.

MILAN (4-3-3): Longoni; Di Siena, Colombo, Cullotta, Tartaglia; Pandolfi, Mancioppi, Perera; Plazzotta, Castiello, Lontani (43'st Cisse). A disp.: Catalano, Faccioli; Grilli, Nolli, Pagliei, Vechiu; Angelicchio, Di Maria, Dotta, V. Seedorf. All.: Renna.

Arbitro: Colaninno di Nola.

Gol: 12'st rig. Lontani (M), 48'st Caucci (N).

Ammoniti: 3'st Perera (M), 19'st Genovese (N), 25'st Eletto (N), 49'st Caucci (N).

