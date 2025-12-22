Poteva essere una grande chance per compiere un balzo in avanti, invece è arrivato il terzo pari (sempre per 1-1) nel mese di dicembre; ad eccezion del recente e rotondo 2-0 al Parma. La squadra di Mister Renna, dopo la 17ª giornata di campionato, si muove appena in classifica salendo quota 23 punti, rimanendo nel gruppetto e restando in scia della zona playoff. Adesso ci sarà la sosta natalizia, il momento per staccare la spina e riposare, di guardare a quanto fatto per ricominciare con rinnovata voglia di migliorare. Il 2026 inizierà forte, perché la prossima giornata andrà in scena sabato 3 gennaio alle 13.00 in casa della capolista Roma.

LA CRONACA

Avvio vivace e a viso aperto, al 2' Mancioppi lancia la prima azione e il rasoterra di Plazzotta dal limite si spegne a lato. Iniziativa in mano al Milan, anche se al 12' Gorica si rende pericoloso con una spizzata sottoporta da punizione. Si apre un ampio spezzone di sostanza ma senza praticamente occasioni: al 16' Lontani si coordina veloce e calcia impegnando Spinelli, al 31' sempre Lontani cerca (invano) il gol da cineteca - pallonetto - da distanza siderale. Andiamo di tacco verso l'intervallo: al 43' il tentativo di Lontani è debole dopo l'assolo di Plazzotta; al 44' Di Siena crossa e Mancioppi al volo va vicinissimo al bersaglio.

Alla ripartenza sembra crescere il Napoli, ma al 57' Tartaglia inventa d'esterno e Plazzotta è bravo a proteggere il pallone per poi venire agganciato in area da Gambardella: rigore, dal dischetto si presenta Lontani che incrocia alla perfezione gonfiando la rete per il vantaggio. I partenopei cercano la riscossa, al 63' Longoni blocca su Genovese. Doppio brivido: al 73' Longoni provvidenziale a parare l'incornata ravvicinata di Eletto sugli sviluppi di angolo, al 75' Genovese mette in mezzo per la spizzata di Raggioli - solo e da buona posizione - di poco a lato. Cuore in gola all'88' quando la punizione di Smeraldi supera la barriera e accarezza il palo. Alla fine, comunque, la beffa arriva lo stesso: al 93' Caucci raccoglie una deviazione aerea e in scivolata segna il pareggio.

IL TABELLINO

NAPOLI-MILAN 1-1

NAPOLI (3-4-2-1): Spinelli; Garofalo, Genovese, Gambardella (20'st Eletto); Olivieri (34'st D'Angelo), Lo Scalzo (20'st Borriello), Cimmaruta, Caucci; Smeraldi, Gorica (1'st Raggioli); Camelio (34'st Nardozi). A disp.: Lattisi; De Luca; De Martino, Maida, Saviano; Anić. All.: Rocco.

MILAN (4-3-3): Longoni; Di Siena, Colombo, Cullotta, Tartaglia; Pandolfi, Mancioppi, Perera; Plazzotta, Castiello, Lontani (43'st Cisse). A disp.: Catalano, Faccioli; Grilli, Nolli, Pagliei, Vechiu; Angelicchio, Di Maria, Dotta, V. Seedorf. All.: Renna.

Arbitro: Colaninno di Nola.

Gol: 12'st rig. Lontani (M), 48'st Caucci (N).

Ammoniti: 3'st Perera (M), 19'st Genovese (N), 25'st Eletto (N), 49'st Caucci (N).