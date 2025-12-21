Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Primavera, Napoli-Milan termina 1-1: ennesimo pareggio allo scadere che sa di beffa. Il commento

MILAN PRIMAVERA

Primavera, Napoli-Milan termina 1-1: ennesimo pareggio allo scadere che sa di beffa. Il commento

Primavera, Napoli-Milan termina 1-1: pareggio immeritato che sa di beffa
Il commento di Napoli-Milan, partita della 17^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: ecco cosa è accaduto allo 'Stadio Giuseppe Piccolo'
Redazione

Si è disputata, allo 'Stadio Giuseppe Piccolo', la partita Napoli-Milan, valida per la 17^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno pareggiato 1-1. Per i rossoneri gol di Lontani su calcio di rigore. Vediamo com'è andata!

Primavera, Napoli-Milan: il commento del primo tempo

—  

Ottimo avvio dei rossoneri nella prima frazione di gioco. Subito pericolosi al 2' con Plazzotta che da fuori area va vicino al vantaggio rossonero. Nei minuti successivi fa fatica il Napoli a uscire, perché il Diavolo è molto bravo nel pressare i padroni di casa, senza lasciare spazi dietro e recuperando tanti palloni nell'ultimo terzo di campo. Al 16' ancora il Milan vicino al gol, questa volta con Lontani, abile nell'arrivare per primo su un pallone vagante in area di rigore. Il suo tiro viene deviato e parato da Spinelli. Da questo momento il ritmo si abbassa e ci sono poche emozioni da entrambe le parti. Al 44' l'occasione più importante del primo tempo, con Mancioppi vicino al gol di tacco dopo un bel cross dalla destra di Di Siena. Finisce qua il primo tempo, in cui è stato più pericoloso il Milan di Giovanni Renna.

LEGGI ANCHE

Primavera, Napoli-Milan: il commento del secondo tempo

—  

Il secondo tempo si apre con il Milan di nuovo aggressivo, volenteroso di sbloccare la partita. Ci riesce al minuto 57 grazie a Lontani, che su calcio di rigore trova l'ottavo centro in questo campionato e sblocca una partita in cui ha dominato il Diavolo. Da sottolineare l'azione del rigore: Tartagli trova un passaggio geniale con l'esterno sinistro, con il quale libera Plazzotta che entra in area e viene atterrato durante una serpentina tra i difensori avversari.

Da questo momento il Milan si abbassa e inizia a subire le offensive dei padroni di casa dal 73', quando Longoni salva, momentaneamente, i rossoneri dal pareggio. Dopo questa chance, il Napoli va ancora vicino al pareggio. Prima con un colpo di testa da ottima posizione e poi con una punizione al limite di Smeraldi che sfiora il palo. Alla fine, il pareggio arriva comunque ed è una doccia fredda per i rossoneri, colpevoli di non aver gestito nel migliore dei modi gli ultimi possessi della gara con diverse palle perse che potevano essere evitate. Al 93' è Caucci a pareggiare per i padroni di casa, sbucando tutto solo sul secondo palo e infilando Longoni. Nei minuti finali tanto nervosismo, con un rosso per un componente della panchina di Giovanni Renna e storie tese anche tra i ragazzi in campo.

LEGGI ANCHE: Pagelle Primavera, Napoli-Milan 1-1: ottima partita di Pandolfi e Lontani, ma le loro prestazioni non bastano

Il Milan non riesce a trovare la seconda vittoria consecutiva, ma invece trova un'altra beffa, proprio come accaduto in Bologna-Milan, pareggiata all'ultimo dai padroni di casa anche in quella circostanza. Il 2025 dei ragazzi di Renna è finito. Il 3 gennaio si ricomincia con la partita tra Milan e Roma, sfida importante per rilanciarsi e partire al meglio nel 2026: l'occasione arriva contro i primi in classifica.

Leggi anche
Primavera 1, le formazioni ufficiali di Napoli-Milan: torna Castiello con Lontani davanti
Settore giovanile: weekend pazzesco per il Milan, i risultati

© RIPRODUZIONE RISERVATA