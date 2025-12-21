Primavera, Napoli-Milan termina 1-1: pareggio immeritato che sa di beffa

Primavera, Napoli-Milan: il commento del secondo tempo—
Il secondo tempo si apre con il Milan di nuovo aggressivo, volenteroso di sbloccare la partita. Ci riesce al minuto 57 grazie a Lontani, che su calcio di rigore trova l'ottavo centro in questo campionato e sblocca una partita in cui ha dominato il Diavolo. Da sottolineare l'azione del rigore: Tartagli trova un passaggio geniale con l'esterno sinistro, con il quale libera Plazzotta che entra in area e viene atterrato durante una serpentina tra i difensori avversari.
Da questo momento il Milan si abbassa e inizia a subire le offensive dei padroni di casa dal 73', quando Longoni salva, momentaneamente, i rossoneri dal pareggio. Dopo questa chance, il Napoli va ancora vicino al pareggio. Prima con un colpo di testa da ottima posizione e poi con una punizione al limite di Smeraldi che sfiora il palo. Alla fine, il pareggio arriva comunque ed è una doccia fredda per i rossoneri, colpevoli di non aver gestito nel migliore dei modi gli ultimi possessi della gara con diverse palle perse che potevano essere evitate. Al 93' è Caucci a pareggiare per i padroni di casa, sbucando tutto solo sul secondo palo e infilando Longoni. Nei minuti finali tanto nervosismo, con un rosso per un componente della panchina di Giovanni Renna e storie tese anche tra i ragazzi in campo.
Il Milan non riesce a trovare la seconda vittoria consecutiva, ma invece trova un'altra beffa, proprio come accaduto in Bologna-Milan, pareggiata all'ultimo dai padroni di casa anche in quella circostanza. Il 2025 dei ragazzi di Renna è finito. Il 3 gennaio si ricomincia con la partita tra Milan e Roma, sfida importante per rilanciarsi e partire al meglio nel 2026: l'occasione arriva contro i primi in classifica.
