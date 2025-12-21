Primavera, Napoli-Milan termina 1-1: pareggio immeritato che sa di beffa

Primavera, Napoli-Milan: il commento del primo tempo

Ottimo avvio dei rossoneri nella prima frazione di gioco. Subito pericolosi al 2' con Plazzotta che da fuori area va vicino al vantaggio rossonero. Nei minuti successivi fa fatica il Napoli a uscire, perché il Diavolo è molto bravo nel pressare i padroni di casa, senza lasciare spazi dietro e recuperando tanti palloni nell'ultimo terzo di campo. Al 16' ancora il Milan vicino al gol, questa volta con Lontani, abile nell'arrivare per primo su un pallone vagante in area di rigore. Il suo tiro viene deviato e parato da Spinelli. Da questo momento il ritmo si abbassa e ci sono poche emozioni da entrambe le parti. Al 44' l'occasione più importante del primo tempo, con Mancioppi vicino al gol di tacco dopo un bel cross dalla destra di Di Siena. Finisce qua il primo tempo, in cui è stato più pericoloso il Milan di Giovanni Renna.