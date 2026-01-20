PIANETAMILAN i nostri video Frosinone-Milan Primavera 0-2, Renna: “Ossola e Castiello ci hanno dato una mano. Il derby …” | PM
MILAN PRIMAVERA
Frosinone-Milan Primavera 0-2, Renna: “Ossola e Castiello ci hanno dato una mano. Il derby …” | PM
01:34
Il Milan Primavera vince 2-0 in casa del Frosinone grazie al gol del bomber Lontani e di Castiello. Ecco le parole del mister Renna al termine della partita
Servono i gol di Lontani e di Castiello al Milan Primavera per battere il Frosinone con il punteggio di 2-0. Partita brutta nel primo tempo cambiata nella ripresa con i cambi di Ossola e dello stesso Castiello. Ecco le parole dell'allenatore rossonero Renna al termine della vittoria del Diavolo.