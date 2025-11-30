Pianeta Milan
Formazioni ufficiali derby Primavera Inter-Milan: tornano Longoni e Lontani. Infortunio per Castiello

Derby Inter-Milan Primavera, ecco le scelte ufficiali di Carbone e Renna per il match della 13a giornata del campionato Primavera 1 in programma oggi alle 13
Tra pochi minuti Inter e Milan Primavera, scenderanno in campo al 'KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti' per sfidarsi nel match valido per la 13 a giornata del campionato Primavera 1. Mister Renna continua con la sua esperienza con l'obiettivo di fare crescere i giovani rossoneri. I nerazzurri e i rossoneri di arrivano all'appuntamento, rispettivamente, con 19 e 17 punti dopo 12 giornate già disputate. Il Milan Primavera ha finora conquistato 4 vittorie con 3 sconfitte e 5 pareggi. L'Inter Primavera arriva al derby con 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Ultima partita giocata dal Milan Primavera il pareggio di campionato contro la Fiorentina. In gol ancora il giovane talento Ossola, che ha segnato in settimana anche in Serie D con il Milan Futuro. Ecco le formazioni ufficiali del derby Inter-Milan del campionato Primavera.

Derby Inter-Milan Primavera, le formazioni ufficiali

Inter: Farronato, Della Mora, Cerpelletti, Zarate, Iddrissou, Pinotti, Bovio, Ballo, La Torre, Mosconi, Peletti. A disposizione di Mister Carbone: Galliera, Marello, Conti, Moressa, Putsen, El Mahboubi, Mancuso, Vukoje, Mackiewicz, Breda, Carrara.

Milan: Longoni, Nolli, Zukic, Vladimirov, Perera, Mancioppi, Cisse, Plazzotta, Scotti, Lontani, Ossola. A disposizione di Mister Renna: Bianchi; Colombo, Del Forno, Mazzeo, Pagliei, Tartaglia; Angelicchio, Di Siena, Dotta, Pandolfi; Batistini. Per Renna non ci sarà il giovane attaccante Castiello alle prese con un infortunio muscolare.

 

