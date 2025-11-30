Tra pochi minuti Inter e Milan Primavera, scenderanno in campo al 'KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti' per sfidarsi nel match valido per la 13 a giornata del campionato Primavera 1. Mister Renna continua con la sua esperienza con l'obiettivo di fare crescere i giovani rossoneri. I nerazzurri e i rossoneri di arrivano all'appuntamento, rispettivamente, con 19 e 17 punti dopo 12 giornate già disputate. Il Milan Primavera ha finora conquistato 4 vittorie con 3 sconfitte e 5 pareggi. L'Inter Primavera arriva al derby con 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Ultima partita giocata dal Milan Primavera il pareggio di campionato contro la Fiorentina. In gol ancora il giovane talento Ossola, che ha segnato in settimana anche in Serie D con il Milan Futuro. Ecco le formazioni ufficiali del derby Inter-Milan del campionato Primavera.