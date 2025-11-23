Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Milan Primavera, fermata la Fiorentina capolista: Ossola firma il pareggio

MILAN PRIMAVERA

Milan Primavera, fermata la Fiorentina capolista: Ossola firma il pareggio

Milan Primavera, fermata la Fiorentina capolista: Ossola firma il pareggio - immagine 1
Il Milan Primavera è tornato a giocare e lo fa nel migliore dei modi: fermata la Fiorentina capolista, il resoconto del match
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan Primavera è tornato a giocare e lo fa nel migliore dei modi. I rossoneri di Mister Renna si sono scontrati contro la Fiorentina, attualmente capolista del campionando, strappando un punto importante grazie al quarto gol stagionale di Lorenzo Ossola. Con una nota ufficiale pubblicata sul sito web, il Milan ha voluto fare un resoconto del match, terminato 0-0:

(Fonte acmilan.com) - Bel rientro dalla pausa nazionali per il Milan Primavera, che gioca una partita di personalità al Viola Park fermando la Fiorentina capolista sul pari. L'1-1 finale è frutto di due gol arrivati nella prima frazione: all'iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato da Braschi è seguito il quarto gol stagionale di Lorenzo Ossola. Poi diverse occasioni per entrambe le squadre che non hanno mosso il punteggio, i rossoneri contano una trasferta colpita da Castiello ma sono da segnalare alcuni interventi importanti di Bouyer e della difesa milanista.

LEGGI ANCHE

Un pareggio tutto sommato giusto, quindi, quello maturato nel corso della 12ª giornata del campionato Primavera 1. Perché muove la classifica dei ragazzi di Renna dopo la sfortunata sconfitta pre sosta contro la Juventus, e perché arrivato contro una squadra più esperta e in striscia positiva di risultati. Esame abbastanza superato per un gruppo che si conferma capace di reagire alle situazioni negative e di proporre una gradevole proposta calcistica. Un buon modo di aprire la settimana che porterà, domenica 30 alle 13.00, al primo Derby stagionale (in casa dell'Inter).

LA CRONACA

Partono forte i padroni di casa, che dopo essere stati più pericolosi nel primo quarto d'ora di gioco - a parte un buon inserimento di Scotti - concretizzano la superiorità in campo con il vantaggio firmato da Braschi al 14'. Il Milan però non accusa il colpo e cresce come proposta dopo il gol subito, alzando il baricentro: al 19' ci riprova Scotti, mentre al 29' una bella azione di Plazzotta vede Perera non riuscire a imprimere la forza necessaria al pallone. Il pari è nell'aria e giunge al 33': cross di Plazzotta, inserimento centrale di Ossola che supera Fei col tocco sotto porta. Subito l'1-1 la Fiorentina sfiora il nuovo vantaggio con Kone - Milan insidioso invece con Castiello al 42' - ma la parità resiste fino all'intervallo.

Vivace l'avvio di ripresa: Viola propositivi col subentrato Mazzeo, rossoneri vicini al vantaggio con Scotti al 57' e soprattutto Castiello al 62', sinistro a incrociare che pesca il riflesso di Fei che la toglie dalla porta con l'aiuto della traversa. Al 67' invece Bouyer si stende a terra per dire di no, a distanza ravvicinata, al diagonale di Atzeni. Gli allenatori provano a girarla coi cambi ma nel finale succede poco. È la Fiorentina a sfiorare il gol vittoria, ma nel finale i rossoneri sono più volte reattivi con un gran intervento difensivo di Mancioppi all'87' e su due chance di Jallow e Mazzeo che non muovono il risultato: al triplice fischio è 1-1.

IL TABELLINO

FIORENTINA-MILAN 1-1

FIORENTINA (4-2-3-1): Fei; Trapani, Sapoiti, Košpo, Evangelista; Bonanno (20'st Montenegro), Keita (33'st Conti); Kone (1'st Mazzeo), Angiolini (20'st Atzeni), Bertolini; Braschi (40'st Jallow). A disp.: Dolfi; Batignani, Masoni, Turnone, Sturli; Deli. All.: Galloppa.

MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli, Zukić, Colombo, Perera; Mancioppi (44'st Tartaglia), Cisse, Plazzotta; Scotti, Castiello (38'st Di Siena), Ossola. A disp.: Bianchi, Catalano; Cullotta, Del Forno, Dotta, Pagliei, Vechiu; Angelicchio, Viana Seedorf. All.: Renna.

Arbitro: Dini di Città di Castello.

Gol: 14' Braschi (F), 33' Ossola (M).

Ammoniti: 46' Plazzotta (M), 2'st Zukić (M), 27'st Mancioppi (M), 40'st Košpo (F).

Leggi anche
Pagelle Fiorentina-Milan Primavera 1-1: bene Scotti e Ossola, ottimo Plazzotta
Formazioni Ufficiali Fiorentina-Milan Primavera: le scelte degli allenatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA