Un pareggio tutto sommato giusto, quindi, quello maturato nel corso della 12ª giornata del campionato Primavera 1. Perché muove la classifica dei ragazzi di Renna dopo la sfortunata sconfitta pre sosta contro la Juventus, e perché arrivato contro una squadra più esperta e in striscia positiva di risultati. Esame abbastanza superato per un gruppo che si conferma capace di reagire alle situazioni negative e di proporre una gradevole proposta calcistica. Un buon modo di aprire la settimana che porterà, domenica 30 alle 13.00, al primo Derby stagionale (in casa dell'Inter).

LA CRONACA

Partono forte i padroni di casa, che dopo essere stati più pericolosi nel primo quarto d'ora di gioco - a parte un buon inserimento di Scotti - concretizzano la superiorità in campo con il vantaggio firmato da Braschi al 14'. Il Milan però non accusa il colpo e cresce come proposta dopo il gol subito, alzando il baricentro: al 19' ci riprova Scotti, mentre al 29' una bella azione di Plazzotta vede Perera non riuscire a imprimere la forza necessaria al pallone. Il pari è nell'aria e giunge al 33': cross di Plazzotta, inserimento centrale di Ossola che supera Fei col tocco sotto porta. Subito l'1-1 la Fiorentina sfiora il nuovo vantaggio con Kone - Milan insidioso invece con Castiello al 42' - ma la parità resiste fino all'intervallo.

Vivace l'avvio di ripresa: Viola propositivi col subentrato Mazzeo, rossoneri vicini al vantaggio con Scotti al 57' e soprattutto Castiello al 62', sinistro a incrociare che pesca il riflesso di Fei che la toglie dalla porta con l'aiuto della traversa. Al 67' invece Bouyer si stende a terra per dire di no, a distanza ravvicinata, al diagonale di Atzeni. Gli allenatori provano a girarla coi cambi ma nel finale succede poco. È la Fiorentina a sfiorare il gol vittoria, ma nel finale i rossoneri sono più volte reattivi con un gran intervento difensivo di Mancioppi all'87' e su due chance di Jallow e Mazzeo che non muovono il risultato: al triplice fischio è 1-1.

IL TABELLINO

FIORENTINA-MILAN 1-1

FIORENTINA (4-2-3-1): Fei; Trapani, Sapoiti, Košpo, Evangelista; Bonanno (20'st Montenegro), Keita (33'st Conti); Kone (1'st Mazzeo), Angiolini (20'st Atzeni), Bertolini; Braschi (40'st Jallow). A disp.: Dolfi; Batignani, Masoni, Turnone, Sturli; Deli. All.: Galloppa.

MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli, Zukić, Colombo, Perera; Mancioppi (44'st Tartaglia), Cisse, Plazzotta; Scotti, Castiello (38'st Di Siena), Ossola. A disp.: Bianchi, Catalano; Cullotta, Del Forno, Dotta, Pagliei, Vechiu; Angelicchio, Viana Seedorf. All.: Renna.

Arbitro: Dini di Città di Castello.

Gol: 14' Braschi (F), 33' Ossola (M).

Ammoniti: 46' Plazzotta (M), 2'st Zukić (M), 27'st Mancioppi (M), 40'st Košpo (F).