Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Cesena-Milan Primavera, formazioni ufficiali: spazio a Lontani e Ossola

MILAN PRIMAVERA

Cesena-Milan Primavera, formazioni ufficiali: spazio a Lontani e Ossola

Cesena Milan Primavera formazioni ufficiali 09-03-2026
Cesena-Milan, ecco le formazioni ufficiali della 28a giornata del campionato Primavera 1, in programma al Centro Sportivo Romagna Centro
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Altra tappa importante per Milan Primavera: la squadra guidata dall'allenatore Giovanni Renna occupa al momento il quattordicesimo posto della classifica dopo 28 partite giocate con 37 punti conquistati frutto di 9 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte. Ecco gli ultimi risultati: il Milan Primavera arriva dalla doppia sconfitta contro la Roma e contro la Cremonese e hanno vinto contro il Napoli. Tra pochi minuti il Milan Primavera scenderà in campo con il Cesena Primavera. La squadra di Nicola Campedelli sta andando alla grande. Al momento si trova al quarto posto in classifica con 45 punti in 28 partite giocate. La sfida inizierà alle 15:00 e si giocherà al Centro Sportivo Romagna Centro. Ecco le formazioni ufficiali.

Cesena Primavera: Fontana, Domeniconi, Baietta, Zamagni, Galvagno, Wade, Marini, Ridolfi, Casadei, Berti, Amadori. Panchina: Gianfanti, Gasperini, Tosku, Zaghini, Mattioli, Poletti, Cenerelli, Lantignotti, Biguzzi, Casadei, Ricci. Allenatore: Campedelli.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Derby vinto, il Milan di Allegri "a marzo nelle migliori condizioni". Ma Max dice: "Piedi per terra perché .." >>>

Milan Primavera: Bouyer, Colombo, Vladimor, Zukic, Borsani, Mancioppi, Pandolfi, Perera, Ossola, Lontani, Scotti. Panchina: Catalano; E. Cissé, Cullotta, Nolli, Tartaglia; M. Cissé, Perina, Viana Seedorf; Asanji, Domniței, Zaramella. Allenatore: Renna.

Leggi anche
Milan Primavera crolla ancora: seconda sconfitta consecutiva. Il resoconto del match contro la...
Milan Primavera-Cremonese 0-2, ennesima battuta d’arresto: il commento

© RIPRODUZIONE RISERVATA