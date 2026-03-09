Cesena-Milan Primavera, formazioni ufficiali: spazio a Lontani e Ossola

Altra tappa importante per Milan Primavera: la squadra guidata dall'allenatore Giovanni Renna occupa al momento il quattordicesimo posto della classifica dopo 28 partite giocate con 37 punti conquistati frutto di 9 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte. Ecco gli ultimi risultati: il Milan Primavera arriva dalla doppia sconfitta contro la Roma e contro la Cremonese e hanno vinto contro il Napoli. Tra pochi minuti il Milan Primavera scenderà in campo con il Cesena Primavera. La squadra di Nicola Campedelli sta andando alla grande. Al momento si trova al quarto posto in classifica con 45 punti in 28 partite giocate. La sfida inizierà alle 15:00 e si giocherà al Centro Sportivo Romagna Centro. Ecco le formazioni ufficiali.