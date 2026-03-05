Milan Primavera cade contro la Cremonese: rossoneri in difficoltà

La carica di Fullkrug e Pavlovic in vista del Derby. Allegri pensa solo al Milan. Rabiot si racconta
Dopo lo stop a domicilio della capolista Roma, magari maggiormente prevedibile e comunque dopo una prova migliore, si sperava che l'esame odierno - solo sulla carta abbordabile - venisse superato. Invece ecco il sorprendente scivolone. La squadra di Renna è mancata in tante cose in un appuntamento importante. Serviva vincere, ma bisogna ammettere che il ko sia meritato. La 28ª giornata di Primavera 1 blocca il Milan a quota 37 punti, scivolando in 13° posizione, a -6 dalla zona playoff e a +6 dalla zona salvezza. Attesi giorni e weekend di lavoro, lunedì 9 marzo alle 15.00 la missione esterna a Cesena per cercare il necessario riscatto.
LA CRONACA—
Non un buon inizio. Al 2' Bouyer rischia il pasticcio nel rilancio pressato da Faye, si immola Cullotta. Al 3' Bouyer stavolta è solido a opporsi a Lickunas. Al 6' ci prova Tartaglia dalla distanza, non va. Prosegue lo scarso mordente rossonero: al 14' Bouyer respinge la punizione potente di Faye, al 17' brivido per la deviazione verso la propria porta di Cullotta a lato non di molto. Faye sempre pericoloso, al 24' destro a fil di palo. Leggera ripresa: al 27' lampo di Asanji, al 31' invece occasione per Scotti che da sottomisura calcia sull'esterno della rete. Torna a spingere la Cremonese, al 36' ripartenza con Lamorte e Faye in agguato. Al 46' arriva lo svantaggio: Ragnoli va via e serve Faye, passaggio per l'accorrente Grashi che segna di precisione.
Dagli spogliatoi ritorna un Milan diverso. Al 49' Asanji è sbilenco nella girata in scivolata. Al 50' Scotti spizza di testa su angolo andando vicino al bersaglio. Dura poco il buon momento, al 52' i grigiorossi raddoppiano: Lickunas pesca Lamorte, abile nello stretto e glaciale nel battere il portiere. Ci vuole un attento Bouyer per evitare peggioramenti, al 55' su Ragnoli e al 61' su Lickunas. Diavolo in attacco in maniera estemporanea, al 63' Cassin vola e dice di no a Scotti su punizione. Al 75' Cullotta salva su Faye. All'81' Bouyer blocca il rasoterra di Grashi. Solo qualche spiraglio nel finale. All'82' Sala impegna Cassing, all'88' il diagonale mancino di Ossola lambisce il palo. Cala il sipario: Milan-Cremonese 0-2.
IL TABELLINO—
MILAN-CREMONESE 0-2
MILAN (4-3-3): Bouyer: Dalpiaz, E. Cissé (1'st Vladimirov), Cullotta, Tartaglia (24'st Zaramella); Sala, Pandolfi (13'st Idrissi), Hodzic; Scotti, Asanji (13'st Perera), Lontani (1'st Ossola). A disp.: Catalano; Colombo, Nolli; Angelicchio, M. Cissé; Borsani. All.: Renna.
CREMONESE (3-5-2): Cassin; Pavesi (33' Prendi), Marsi (29'st Jenzeri), Paganotti; Lickunas, Biolchi (39'st Bagordo), Lottici, Gashi, Lamorte; Faye (29'st Stefani), Ragnoli (39'st Herzuah). A disp.: Bugna, Novati; Patitucci; Bighetti, Murante; Lubrano. All.: Pavesi.
Arbitro: Castellano di Nichelino.
Gol: 46' Grashi (C), 7'st Lamorte (C).
Ammoniti: 13' E. Cissé (M), 15' Gashi (C), 22' Sala (M), 12'st Cullotta (M), 29'st Pavesi (C) dalla panchina".
