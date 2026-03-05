Milan Primavera cade contro la Cremonese: rossoneri in difficoltà

(fonte: acmilan.com) "Peggio di così non poteva andare. Primavera del Milan che gioca male e che perde, in casa, senza segnare e contro la Cremonese, ancorata al fondo della classifica ma in ripresa e oggi in grande spolvero. 0-2 a Carate Brianza: il match si è deciso verso la metà con i gol di Grashi a ridosso dell'intervallo e di Lamorte in avvio di secondo tempo. Difficile aspettarsi e spiegare una prestazione del genere da parte dei rossoneri, irriconoscibili rispetto al solito. Una gara spenta, senza mai cambiare passo, senza nemmeno una vera reazione dopo i gol avversari. Davvero un pomeriggio negativo, un verdetto inaspettato e pesante per punteggio e anche per atteggiamento. Che serva da lezione per crescere.