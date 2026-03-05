Pianeta Milan
MILAN PRIMAVERA

Milan Primavera crolla ancora: seconda sconfitta consecutiva. Il resoconto del match contro la Cremonese

Milan Primavera cade contro la Cremonese: rossoneri in difficoltà
Dopo Roma, è arrivata la seconda sconfitta consecutiva per la Primavera del Milan. Ecco il resoconto del match contro la Cremonese
Nuova sconfitta per il Milan Primavera di Giovanni Renna. Dopo quella del weekend con la Roma, oggi l'Under 20 rossonera ha perso in casa contro la Cremonese in una delle peggiori prestazioni stagionali dei giovani rossoneri. Di seguito il resoconto del match dal sito ufficiale del Milan.

(fonte: acmilan.com) "Peggio di così non poteva andare. Primavera del Milan che gioca male e che perde, in casa, senza segnare e contro la Cremonese, ancorata al fondo della classifica ma in ripresa e oggi in grande spolvero. 0-2 a Carate Brianza: il match si è deciso verso la metà con i gol di Grashi a ridosso dell'intervallo e di Lamorte in avvio di secondo tempo. Difficile aspettarsi e spiegare una prestazione del genere da parte dei rossoneri, irriconoscibili rispetto al solito. Una gara spenta, senza mai cambiare passo, senza nemmeno una vera reazione dopo i gol avversari. Davvero un pomeriggio negativo, un verdetto inaspettato e pesante per punteggio e anche per atteggiamento. Che serva da lezione per crescere.

Dopo lo stop a domicilio della capolista Roma, magari maggiormente prevedibile e comunque dopo una prova migliore, si sperava che l'esame odierno - solo sulla carta abbordabile - venisse superato. Invece ecco il sorprendente scivolone. La squadra di Renna è mancata in tante cose in un appuntamento importante. Serviva vincere, ma bisogna ammettere che il ko sia meritato. La 28ª giornata di Primavera 1 blocca il Milan a quota 37 punti, scivolando in 13° posizione, a -6 dalla zona playoff e a +6 dalla zona salvezza. Attesi giorni e weekend di lavoro, lunedì 9 marzo alle 15.00 la missione esterna a Cesena per cercare il necessario riscatto.

LA CRONACA

—  

Non un buon inizio. Al 2' Bouyer rischia il pasticcio nel rilancio pressato da Faye, si immola Cullotta. Al 3' Bouyer stavolta è solido a opporsi a Lickunas. Al 6' ci prova Tartaglia dalla distanza, non va. Prosegue lo scarso mordente rossonero: al 14' Bouyer respinge la punizione potente di Faye, al 17' brivido per la deviazione verso la propria porta di Cullotta a lato non di molto. Faye sempre pericoloso, al 24' destro a fil di palo. Leggera ripresa: al 27' lampo di Asanji, al 31' invece occasione per Scotti che da sottomisura calcia sull'esterno della rete. Torna a spingere la Cremonese, al 36' ripartenza con Lamorte e Faye in agguato. Al 46' arriva lo svantaggio: Ragnoli va via e serve Faye, passaggio per l'accorrente Grashi che segna di precisione.

Dagli spogliatoi ritorna un Milan diverso. Al 49' Asanji è sbilenco nella girata in scivolata. Al 50' Scotti spizza di testa su angolo andando vicino al bersaglio. Dura poco il buon momento, al 52' i grigiorossi raddoppiano: Lickunas pesca Lamorte, abile nello stretto e glaciale nel battere il portiere. Ci vuole un attento Bouyer per evitare peggioramenti, al 55' su Ragnoli e al 61' su Lickunas. Diavolo in attacco in maniera estemporanea, al 63' Cassin vola e dice di no a Scotti su punizione. Al 75' Cullotta salva su Faye. All'81' Bouyer blocca il rasoterra di Grashi. Solo qualche spiraglio nel finale. All'82' Sala impegna Cassing, all'88' il diagonale mancino di Ossola lambisce il palo. Cala il sipario: Milan-Cremonese 0-2.

IL TABELLINO

—  

MILAN-CREMONESE 0-2

MILAN (4-3-3): Bouyer: Dalpiaz, E. Cissé (1'st Vladimirov), Cullotta, Tartaglia (24'st Zaramella); Sala, Pandolfi (13'st Idrissi), Hodzic; Scotti, Asanji (13'st Perera), Lontani (1'st Ossola). A disp.: Catalano; Colombo, Nolli; Angelicchio, M. Cissé; Borsani. All.: Renna.

CREMONESE (3-5-2): Cassin; Pavesi (33' Prendi), Marsi (29'st Jenzeri), Paganotti; Lickunas, Biolchi (39'st Bagordo), Lottici, Gashi, Lamorte; Faye (29'st Stefani), Ragnoli (39'st Herzuah). A disp.: Bugna, Novati; Patitucci; Bighetti, Murante; Lubrano. All.: Pavesi.

Arbitro: Castellano di Nichelino.

Gol: 46' Grashi (C), 7'st Lamorte (C).

Ammoniti: 13' E. Cissé (M), 15' Gashi (C), 22' Sala (M), 12'st Cullotta (M), 29'st Pavesi (C) dalla panchina".

