Milan Primavera, passi indietro nella proposta offensiva contro la Roma

Proprio la graduatoria diventa importante per la Roma, che grazie a questi tre punti conquista la vetta di un campionato comunque equilibrato in cui tutto è ancora da scrivere. E questa deve essere una delle consapevolezze da cui ripartire per i nostri ragazzi, al di là di una zona Playoff che dista una sola vittoria di margine. Conoscendo le qualità di un gruppo sempre dimostratosi pronto a reagire, archiviando le delusioni e crescendo dalle battute d'arresto, lo sguardo è ora rivolto a un marzo appena iniziato e pieno di opportunità per rilanciarsi. A partire dal turno infrasettimanale di giovedì 5, che ci vedrà ospitare la Cremonese alle 16.00.

LA CRONACA — È più la Roma a fare la partita in avvio, ma la prima mezzora di gioco al Tre Fontane è essenzialmente di possesso giallorosso con pochi squilli. La prima opportunità giunge al 28' quando Morucci, lanciato in profondità, spreca a tu per tu contro Bouyer in uscita. I rossoneri replicano al 34', con l'appoggio centrale di Domniței per Scotti che vede la sua conclusione deviata. Sulla ripartenza seguente Almaviva mette alto da buona posizione. La Roma sblocca il punteggio al 38': ancora Almaviva conclude con un diagonale mancino, Bouyer respinge ma non trattiene e sulla ribattuta arriva Morucci a ribadire in rete.

Ritmi blandi anche in avvio di ripresa, che parte con un cambio nel Milan (Idrissi per Domniței). I ragazzi di Renna prendono coraggio e al 62' un destro potente di Mancioppi trova i pugni di Kilvinger. I padroni di casa rispondono con una chance di Della Rocca, fermato da un reattivo Bouyer. Il finale è teso e intenso, ma le occasioni latitano. All'81' guizzo di Borsani che mette in mezzo un bel cross mancino, ma l'inserimento di Scotti viene anticipato all'ultimo da Seck: nulla da fare sul corner successivo. I rossoneri attaccano con generosità fino al quinto minuto di recupero, senza però riuscire a cambiare il risultato che resta sull'1-0 per la Roma al triplice fischio.

IL TABELLINO — ROMA-MILAN 1-0

ROMA (3-4-3): Kilvinger; Seck, Mirra, Terlizzi; Litti (42'st Zinni), Bah (42'st Tumminelli), Panico (22'st Arduini), Carlaccini; Almaviva (22'st Della Rocca), Maccaroni (29'st Di Nunzio), Morucci. A disp.: Sbaccanti; Bonifazi, Nardin; Belmonte, Paratici, Scacchi. All.: Guidi.

MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli, E. Cissè, Cullotta, Borsani; Pandolfi (29'st M. Cissè), Mancioppi, Perera (43'st Tartaglia); Zaramella (25'st Petrone), Domniței (1'st Idrissi), Scotti. A disp.: Catalano; Del Forno, Mazzeo, Vechiu; Angelicchio, Geroli; Perina. All.: Renna.

Arbitro: Colelli di Ostia Lido.

Gol: 38' Morucci (R).

Ammoniti: 29' Panico (R), 14'st Mancioppi (M).