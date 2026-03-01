Primavera, Roma Milan termina 1-0: rossoneri sterili in fase offensiva

Primavera, Roma-Milan 1-0: la cronaca del secondo tempo—
Il secondo tempo si apre con il cambio di Idrissi per Domnitei per portare un po' di imprevedibilità in fase offensiva. Ma, in realtà, neanche lui riesce a portare brio a un Milan spento e lento. Sono poche le emozioni anche nella seconda frazione. Per i rossoneri un potente destro dal limite di Mancioppi ben disinnescato dal portiere avversario e basta. La Roma gestisce il vantaggio e prova a colpire i rossoneri. Al 72' Della Rocca arriva davanti a Bouyer ma il portiere del Milan disinnesca in uscita il suo tentativo a rete. Nel finale i rossoneri provano ad alzare il ritmo delle azioni ma non arrivano mai ad essere veramente pericolosi.
Questo k.o. esterno rappresenta un netto passo indietro rispetto alle prestazioni precedenti, soprattutto sul piano della proposta di gioco. Oggi troppo poco per fare male alla difesa della Roma sempre unita e attenta. Con questo risultato i rossoneri scivolano al decimo posto e si allontanano dalla zona playoff, distante attualmente tre punti. Nella prossima gara contro la Cremonese bisogna fare di più per tornare a vedere da vicino le zone più nobili della classifica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA