Primavera, Roma Milan termina 1-0: rossoneri sterili in fase offensiva

Primavera 1, Roma-Milan finisce 1-0: brutta gara dei rossoneri. Proposta offensiva assente. Il commento

Finito allo 'Stadio Tre Fontane' il match Roma-Milan, 27^ giornata del campionato Primavera 1. Ecco com'è andata
Si è disputato in mattinata, allo 'Stadio Tre Fontane' di Roma, il match Roma-Milan, valido per la 27^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno perso 1-0. Per i giallorossi decisivo il gol di Morucci. Vediamo com'è andata!

Primavera, Roma-Milan 1-0: la cronaca del primo tempo

Il primo tempo della gara comincia piano, con le due squadre attente a non concedere nulla. La prima occasione arriva al 28' con Morucci che si presenta a tu per tu con Bouyer ma si mangia il gol del possibile vantaggio giallorosso. Da sottolineare la disattenzione difensiva di Cissé che ha lasciato rimbalzare in modo pericoloso il pallone. Pochi minuti dopo due occasioni ravvicinate, una per parte. Prima il Milan con Scotti che prova a segnare dopo lo scarico dalla sinistra di Domnitei, ma il suo destro da buona posizione viene ribattuto dalla difesa giallorossa. Poi la Roma riparte forte e va vicino al vantaggio con Almaviva. Il suo tiro da posizione ravvicinata finisce alto sopra la traversa. Al 39' la Roma sblocca la gara con il gol di Morucci, arrivato dopo una discesa sulla sinistra di Almaviva. Sul tiro dell'esterno giallorosso Bouyer ribatte il pallone a pochi passi dalla porta e l'attaccante dei padroni di casa sigla il vantaggio. I rossoneri ci provano ma non riescono a rendersi pericolosi. Primo tempo con poche emozioni, soprattutto lato Milan.

Primavera, Roma-Milan 1-0: la cronaca del secondo tempo

Il secondo tempo si apre con il cambio di Idrissi per Domnitei per portare un po' di imprevedibilità in fase offensiva. Ma, in realtà, neanche lui riesce a portare brio a un Milan spento e lento. Sono poche le emozioni anche nella seconda frazione. Per i rossoneri un potente destro dal limite di Mancioppi ben disinnescato dal portiere avversario e basta. La Roma gestisce il vantaggio e prova a colpire i rossoneri. Al 72' Della Rocca arriva davanti a Bouyer ma il portiere del Milan disinnesca in uscita il suo tentativo a rete. Nel finale i rossoneri provano ad alzare il ritmo delle azioni ma non arrivano mai ad essere veramente pericolosi.

Questo k.o. esterno rappresenta un netto passo indietro rispetto alle prestazioni precedenti, soprattutto sul piano della proposta di gioco. Oggi troppo poco per fare male alla difesa della Roma sempre unita e attenta. Con questo risultato i rossoneri scivolano al decimo posto e si allontanano dalla zona playoff, distante attualmente tre punti. Nella prossima gara contro la Cremonese bisogna fare di più per tornare a vedere da vicino le zone più nobili della classifica.

