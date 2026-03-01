Primavera, Roma Milan termina 1-0: rossoneri sterili in fase offensiva

Primavera, Roma-Milan 1-0: la cronaca del secondo tempo

Il secondo tempo si apre con il cambio di Idrissi per Domnitei per portare un po' di imprevedibilità in fase offensiva. Ma, in realtà, neanche lui riesce a portare brio a un Milan spento e lento. Sono poche le emozioni anche nella seconda frazione. Per i rossoneri un potente destro dal limite di Mancioppi ben disinnescato dal portiere avversario e basta. La Roma gestisce il vantaggio e prova a colpire i rossoneri. Al 72' Della Rocca arriva davanti a Bouyer ma il portiere del Milan disinnesca in uscita il suo tentativo a rete. Nel finale i rossoneri provano ad alzare il ritmo delle azioni ma non arrivano mai ad essere veramente pericolosi.