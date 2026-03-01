Primavera, formazioni ufficiali di Roma-Milan: Scotti e Domnitei davanti

Tra pochi minuti Roma e Milan, scenderanno in campo allo 'Stadio Tre Fontane' di Roma per sfidarsi nel match valido per la 27^ giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri affidati alla guida tecnica di Giovanni Renna vogliono dare seguito alle belle vittorie arrivate contro il Napoli e il Genoa nelle scorse settimane. Sulla propria strada la Roma di Federico Guidi, ex allenatore della Primavera rossonera nella stagione 2024/25. Il match d'andata finì 2-1 per i rossoneri grazie al gol allo scadere di Castiello. Quello di oggi rappresenta un match fondamentale per entrambe le squadre e per le loro ambizioni. In caso di vittoria, la Roma supererebbe tutti e andrebbe prima in classifica da sola, mentre per il Milan, sempre in caso di 3 punti, la vetta della classifica disterebbe solo tre punti. Lecito quindi aspettarsi un match intenso e ricco di emozioni. Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Milan Primavera.