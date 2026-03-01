Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Primavera 1, le formazioni ufficiali di Roma-Milan: Zaramella e Domnitei a supporto di Scotti

MILAN PRIMAVERA

Primavera 1, le formazioni ufficiali di Roma-Milan: Zaramella e Domnitei a supporto di Scotti

Primavera, formazioni ufficiali di Roma-Milan: Scotti e Domnitei davanti
Roma-Milan, ecco le scelte ufficiali di Guidi e Renna per il match della 27a giornata del campionato Primavera 1, in programma allo 'Stadio Tre Fontane' di Roma
Redazione

Tra pochi minuti Roma e Milan, scenderanno in campo allo 'Stadio Tre Fontane' di Roma per sfidarsi nel match valido per la 27^ giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri affidati alla guida tecnica di Giovanni Renna vogliono dare seguito alle belle vittorie arrivate contro il Napoli e il Genoa nelle scorse settimane. Sulla propria strada la Roma di Federico Guidi, ex allenatore della Primavera rossonera nella stagione 2024/25. Il match d'andata finì 2-1 per i rossoneri grazie al gol allo scadere di Castiello. Quello di oggi rappresenta un match fondamentale per entrambe le squadre e per le loro ambizioni. In caso di vittoria, la Roma supererebbe tutti e andrebbe prima in classifica da sola, mentre per il Milan, sempre in caso di 3 punti, la vetta della classifica disterebbe solo tre punti. Lecito quindi aspettarsi un match intenso e ricco di emozioni. Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Milan Primavera.

Primavera 1, le formazioni ufficiali di Roma-Milan

—  

ROMA: Kilvinger, Litti, Seck, Bah, Almaviva, Mirra, Morucci, Terlizzi, Panico, Maccaroni, Carlaccini. A disposizione: Sbaccanti, Tumminelli, Di Nunzio, Della Rocca, Nardin, Zinni, Arduini, Belmonte, Scacchi, Paratici, Bonifazi. Allenatore: Federico Guidi.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Allegri cosa fare contro le piccole? Ecco le possibili mosse in Cremonese-Milan

MILAN: Bouyer; Nolli, Cullotta, Cissé, Borsani; Pandolfi, Mancioppi, Perera; Zaramella, Scotti, Domnitei. A disposizione: Catalano, Tartaglia, Geroli, Del Forno, Petrone, Perina, Mazzeo, Angelicchio, Cissè, Vechiu, Idrissi. Allenatore: Giovanni Renna.

Leggi anche
Milan Primavera, lavoro e valorizzazioni dei giovani: nessuno in campionato come i rossoneri. I...
Milan, il Settore Giovanile brilla: tante vittorie e diversi gol segnati per i giovani rossoneri

© RIPRODUZIONE RISERVATA