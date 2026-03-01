Primavera, pagelle Roma-Milan 1-0: male Bouyer e Cissé

Si è disputato in mattinata, allo 'Stadio Tre Fontane' di Roma, il match Roma-Milan, valido per la 27^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno perso 1-0. Per i giallorossi decisivo il gol di Morucci. Dopo questa partita i rossoneri scivolano al decimo posto. Non una bella prestazione della Primavera rossonera.
Primavera 1, pagelle Roma-Milan 1-0: sono pochi i rossoneri promossi. Male Bouyer e Cissé
Le pagelle rossonere di Roma-Milan, partita della 27^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: voti e giudizi della redazione
Mister Renna: 5
Partita negativa dei giovani rossoneri. Il match si apre con poca intensità e convinzione. Un po' meglio nel secondo tempo, ma i cambi non hanno portato alcun miglioramento.
