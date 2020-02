Milan, emergenza in difesa: Pioli ha gli uomini contati

NEWS MILAN – Una vera e propria emergenza sta colpendo il Milan. Aumentano di giorno in giorno gli infortunati. Contro il Torino, in un colpo solo, out Simon Kjaer e Mateo Musacchio. Il primo ha lasciato il campo al 44′, il secondo sarebbe dovuto entrare poco dopo ma durante il riscaldamento ha avvertito un dolore al polpaccio. Ora entrambi sono indisponibili, e la sfida contro la Fiorentina è vicina.

Sabato sera, al centro della difesa rossonera, potrebbero giocare in coppia Gabbia-Romagnoli. Una possibilità che si fa via via sempre più concreta, viste le condizioni dei due centrali sopracitati. Da non sottovalutare anche il fatto che Alessio Romagnoli è diffidato, dunque con un’ammonizione salterebbe la partita successiva. Anche Musacchio è tra i diffidati. Saranno, fortunatamente, a disposizione tutti i terzini. Anche se Theo Hernandez sarà squalificato per Juventus-Milan di Coppa Italia, semifinale di ritorno, che si giocherà il prossimo 4 marzo.

Anche il centrocampo è stato falcidiato dagli infortuni. Ha cominciato la settimana scorsa Hakan Calhanoglu, che ha saltato Milan-Torino. Il turco adesso sta svolgendo lavoro personalizzato a Milanello, c’è speranza di recuperarlo per Fiorentina-Milan. L’ultimo infortunato in ordine cronologico è Alexis Saelemaekers, che sin qui ha collezionato soltanto due spezzoni di partite. Note da diversi giorni invece le assenze dei mediani davanti la difesa: Kessie-Bennacer costretti agli straordinari, visti gli infortini di Rade Krunic e Lucas Biglia.

Il Milan dovrà stringere i denti, fare gruppo e lottare insieme per un unico obiettivo. Sarà fondamentale ottenere tre punti anche all’Artemio Franchi, per continuare la rincorsa europea in classifica. Intanto oggi la nostra redazione ha contattato in esclusiva l’agente di Matteo Gabbia: leggi l’intervista >>>

