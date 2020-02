PM – Milan, incredibile sfortuna: si fa male anche Saelemaekers

NEWS MILAN – Incredibile sfortuna per il Milan, che perde anche il belga Alexis Saelemakers. Come comunicato, infatti, dal club rossonero in un aggiornamento medico, il numero 56 ha riportato, a fine allenamento, “un trauma contusivo-distorsivo della caviglia sinistra”.

Domani, quindi, verranno svolti ulteriori accertamenti per Saelamaekers. La risonanza, invece, a cui è stato sottoposto Simon Kjaer ha confermato la presenza di “una lesione del muscolo bicipite femorale, di basso grado, della coscia sinistra”. Infine, il Milan ha comunicato come Hakan Çalhanoglu, Mateo Musacchio e Lucas Biglia abbiano svolto lavoro individualizzato sul campo.

Intanto, oggi, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni Tullio Tinti, agente di Matteo Gabbia.

