ESCLUSIVA – Ag. Gabbia: “Debutto in A? Ha davanti un futuro importante”

NEWS MILAN – I riflettori in casa Milan non sono solo su Ante Rebic, autore di tanti gol in questo inizio 2020, ma anche e soprattutto su Matteo Gabbia. Il difensore centrale, con un passato da centrocampista, ha debuttato in Serie A nella partita di lunedì scorso contro il Torino, disputando un match perfetto sotto tutti i punti di vista.

Ora viene il difficile, ma Gabbia ha dimostrato anche fuori dal campo di essere un ragazzo con la testa sulle spalle, consapevole di dover fare ancora tanta strada per arrivare in alto(CLICCA QUI per leggere le sue parole al termine di Milan-Torino). A parlarne ci ha pensato anche Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile del Milan, che ha sottolineato come il difensore: “Abbia grande tecnica e qualità, grande capacità di concentrazione, apprendimento e lettura del gioco: il classico giocatore al posto giusto nel momento giusto. Un ragazzo tranquillo ma di personalità, che sa porsi in modo chiaro anche con i più anziani”.

La redazione di Pianetamilan.it, a tal proposito, ha contattato in esclusiva Tullio Tinti, agente di Gabbia, che ha commentato il debutto del suo assistito in Serie A con la maglia del Milan: “Gabbia? Per le qualità sia tecniche, fisiche, di personalità e di mentalità, ha davanti un futuro importante”. E pensare che il difensore nel mercato di gennaio era stato molto vicino a lasciare il club rossonero (il Parma era fortemente interessato a lui). In merito a questo aspetto Tinti non ha voluto rilasciare dichiarazioni, visto che l’agente preferisce guardare solamente al futuro del classe 1999 con la maglia del Milan.

