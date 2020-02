Milan-Torino, Gabbia: “Esordio da sogno. Resto con i piedi per terra”

NEWS MILAN – Archiviata Milan-Torino, posticipo del lunedì sera che ha chiuso la 24.a giornata di Serie A, sono arrivate le dichiarazioni di Matteo Gabbia. Il giocatore rossonero, oggi all’esordio assoluto in campionato, ha analizzato la preziosa vittoria dei rossoneri nel post-partita, in un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

Sull’emozione dell’esordio: “Coronamento di un sogno, di momenti di lavoro. Ringrazio staff e compagni che mi aiutano ogni giorno. Dedico questo momento ai miei nonni, che sono abbonati a San Siro. Sono felice anche per loro”.

Sulla sua carriera fino a qui: “Ho sempre lavorato al massimo. La società, che ha parlato con me, ha deciso di continuare questo percorso. Ringrazio i compagni della Lucchese che mi hanno fatto crescere. Speriamo di affrontare altre notti così, con i piedi per terra”.

Se potrà giocare titolare anche in Fiorentina-Milan: “C’è la settimana, mi alleno per fare il massimo, poi vediamo stasera”.

Sulle caratteristiche: “In allenamento cerco di migliorare in ogni situazione, importante l’allenamento. L’anno scorso giocavo a 4 e a 3. Mi godo stasera, da domani penso ad allenarmi bene”.

Sui suoi idoli in difesa: “In questo momento rubo il massimo dai difensori qui al Milan, da loro posso imparare tanto. Mi ispiro ai difensori del passato: Maldini e Nesta. Ma anche Thiago Silva… Cerco di rubargli qualcosina”.

Sul momento del cambio: “Ho pensato che finalmente fosse arrivata l’occasione per realizzare il sogno. Ero tranquillo, avevo lavorato bene. Poi quando entri in campo, dipende tutto da te. Ho cercato di restare tranquillo, aiutato da Alessio. Ibra mi ha fatto i complimenti, non parla molto ma quel che dice vale tanto”.

Sul lavoro con Filippo Galli: “Molto importante per me, mi ha sempre aiutato. Mi ha fatto passare da centrocampista a difensore, passaggio difficile da interpretare. Mi sono ritrovato a sentire molte cose che lui mi aveva detto in passato”.

