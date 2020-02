Gabbia, buona la prima: ecco un nuovo talento dal vivaio del Milan

NEWS MILAN – Come viene evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, chissà cosa avrà pensato Matteo Gabbia nel momento in cui Pioli gli ha ordinato di entrare in campo. Un ingresso inaspettato, visto che Musacchio avrebbe dovuto prendere il posto dell’infortunato Kjaer, ma l’argentino ha riscontrato nel riscaldamento dei problemi al polpaccio. A conti fatti però, tutto è andato alla perfezione: Gabbia è ufficialmente entrato nel mondo dei grandi.

Non è stato un debutto assoluto. L’esordio con la maglia del Milan risale all’agosto del 2017, cioè al preliminare di Europa League contro lo Shkendija. In questa stagione invece c’è stato qualche minuto con la Spal in Coppa Italia e in estate la soddisfazione di scendere in campo contro Bayern Monaco (titolare), Benfica e Manchester United nella International Champions Cup. L’esordio in Serie A, però, è tutt’altra cosa. Gabbia rappresenta un profilo perfetto per Elliott, visto che è un prodotto del settore giovanile e visto che può essere una potenziale plusvalenza.

Passiamo però all’aspetto tecnico. Gabbia è entrato contro il Torino senza riscaldamento, ma nessuno l’ha notato. Il difensore è sembrato molto sicuro, sia in chiusura, sia in anticipo e sia nelle diagonali. Forse pochi sanno che il 1999 è nato come centrocampista. “Poi l’abbiamo arretrato perché in Primavera c’erano diversi giocatori di qualità e lui aveva le caratteristiche anche per fare lo stopper, permettendo la costruzione da dietro», racconta Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile rossonero che l’altra notte Matteo ha ringraziato pubblicamente. “Abbina tecnica e qualità, ha grande capacità di concentrazione, apprendimento e lettura del gioco: il classico giocatore al posto giusto nel momento giusto. Un ragazzo tranquillo ma di personalità, che sa porsi in modo chiaro anche con i più anziani. Il merito è tutto suo”. Insomma, la stella di Gabbia può diventare molto luminosa. Intanto il Milan per l’estate pensa a due giocatori della Roma, continua a leggere >>>

