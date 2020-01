Coppa Italia – Verso Milan-Torino: Rebic, ora devi cogliere l’attimo

NEWS MILAN – Domani sera, alle ore 20:45, i riflettori dello stadio ‘Giuseppe Meazza‘ in San Siro si accenderanno per Milan-Torino, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. La partita, ad eliminazione diretta, sancirà la qualificazione di rossoneri o granata alla semifinale, questa doppia, della competizione nazionale dove, ad attendere una delle due contendenti, c’è già la Juventus di Maurizio Sarri.

Tra i mille dubbi del tecnico rossonero Stefano Pioli, in attesa di capire se calciatori come Lucas Paquetá, Jesús Suso e Krzysztof Piatek possano essere disponibili per il match o, al contrario, fuori causa perché in trattativa con altri club per una cessione in questi ultimi giorni del calciomercato invernale, sembrerebbe esserci una gradita conferma. In Milan-Torino dovrebbe, infatti, partire titolare Ante Rebic, attaccante croato classe 1993 prelevato la scorsa estate in prestito biennale dall’Eintracht Francoforte.

Incredibile la metamorfosi che ha avuto Rebic nell’ultimo mese: per tutto il 2019, infatti, il numero 18 rossonero era stato praticamente una meteora, con soli 178′ trascorsi sul terreno di gioco, nessun gol e nessun assist all’attivo, ma, soprattutto, aveva dato la sensazione di essere praticamente un pesce fuor d’acqua a Milanello e dintorni. Rebic, nei suoi primi 4 mesi al Milan, si era fatto notare perché scendeva in campo con i parastinchi dell’Eintracht e perché era solito entrare nei match con un atteggiamento tutt’altro che positivo.

Al punto che, per un lungo periodo, si era parlato della possibilità che facesse ritorno in Germania in questo mese. Poi, all’improvviso, qualcosa in lui si è acceso. Rebic ha visto la luce. Ora, non è dato sapere se questa luce sia stata emanata dalla figura di Zlatan Ibrahimovic, arrivato in pompa magna al Milan per rivitalizzare un gruppo che sembrava allo sbando, oppure se sia stata una causa del passaggio del Milan al 4-4-2 che, tatticamente, ha consentito a Rebic di poter giocare più vicino l’area di rigore e la porta avversarie.

Fatto sta che il croato ha collezionato altri 168′ in sole 4 gare (anziché in 7, come per tutto il precedente anno solare …), ripagando Pioli con 3 gol in 2 gare. Doppietta in Milan-Udinese, con il primo gol segnato a pochi minuti dal suo ingresso in campo ed il secondo al 93′, decisivo per superare i friulani a ‘San Siro‘. Quindi, altra rete da tre punti in Brescia-Milan, appena 13′ dopo aver messo piede sul terreno di gioco del ‘Rigamonti‘. Fortuna? No, convinzione e caparbietà. Rebic si sta facendo trovare pronto, finalmente, e sta cogliendo l’attimo, sfruttando il suo ‘magic moment‘.

In Milan-Torino, da vedere se ancora accanto a Ibrahimovic oppure se in coppia con il precario Piatek, Rebic avrà dunque l’opportunità di poter conquistare, definitivamente, i tifosi del Diavolo, regalando al Milan, magari, una qualificazione in TIM Cup che, per il morale del gruppo rossonero, costituirebbe una bella spinta anche per la rimonta europea in campionato.

