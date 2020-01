Effetto Ibrahimovic e 4-4-2: ecco come il Milan è rinato

ULTIME NEWS MILAN – Il ‘Corriere dello Sport’, oggi in edicola, ha messo in evidenza gli aspetti che hanno permesso al Milan di cambiare marcia in così poco tempo. Con la vittoria contro il Brescia, i rossoneri hanno passato due notti in Europa League, in attesa di capire cosa succederà nello scontro tra Inter e Cagliari. Un obiettivo che sembrava lontanissimo solo un mese fa, quando il Milan riceveva una sonora lezione in casa dell’Atalanta. Ma quali sono stati i veri fattori che hanno contribuito a questo drastico cambiamento?

In primis, senza dubbio, l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, che pur non essendo lo stesso giocatore di dieci anni fa, ha saputo trasmettere la sua mentalità vincente in poco tempo. Stefano Pioli ha così modificato la sua squadra a immagine e somiglianza di Zlatan, archiviando il 4-3-3 per passare ad un più quadrato 4-4-2. Questa rivoluzione è riuscita a rivalutare anche il mercato e un giocatore che sembrava essere un panchinaro fisso. Rafael Leao, Theo Hernandez e Ismael Bennacer testimoniano che il mercato del Milan non è poi stato così cattivo, Ante Rebic e Samu Castillejo, invece, sono le due vere sorprese di questo nuovo ciclo. Lo spagnolo non è mai stato un titolare e ha sempre vissuto all’ombra di Jesus Suso, mentre il croato ha subito un miglioramento improvviso dopo una prima parte di stagione di bassissimo livello.

In questo modo Stefano Pioli, che era partito con il piede sbagliato, è riuscito a rialzarsi donando un’impronta importante alla sua squadra. Adesso ci sono due appuntamenti importanti da non fallire: i Quarti di Finale di Coppa Italia contro il Torino e la partita casalinga contro il Verona. Ma il vero banco di prova per questo Milan sarà il derby contro l’Inter. I rossoneri non vincono una stracittadina dal lontano 2016, quindi vincere avrebbe una doppia valenza. In più una vittoria confuterebbe il fatto che il Diavolo non fa altro che perdere contro le ‘grandi’. Effetto Ibra e nuovo modulo, adesso il Milan è chiamato ad un ulteriore test di maturità. Intanto Gianluigi Donnarumma potrebbe anche partire a parametro zero, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android