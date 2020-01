Calciomercato Milan – I rossoneri devono evitare l’addio gratis di Donnarumma, ma Raiola…

CALCIOMERCATO MILAN – Come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, oggi in edicola, il Milan rischia di perdere Gianluigi Donnarumma a parametro zero. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2021 e senza il prolungamento di contratto in tempi brevi, il rischio di lasciare andare via il suo gioiello più prezioso in maniera gratuita si farà sempre più concreto. A confermare il tutto ci ha pensato Mino Raiola che ha risposto così alle domande sul suo assistito: “Il futuro di Gigio? Andiamo avanti per altri 2 anni, non voglio creare alcun tipo di polverone…”. Parole che fanno capire che il Milan, al momento, non ha in programma nessun piano e nessun incontro per il suo portiere.

Oltre alla pesante mancanza tecnica, i rossoneri si troverebbero a dover rinunciare ad una plusvalenza consistente e pura, visto che Donnarumma è un prodotto del settore giovanile. Senza il rinnovo di contratto la sua valutazione potrebbe scendere sui 30 milioni, cifra che sarebbe comunque importante per le casse malate del Diavolo. Raiola ha poi parlato anche di come Elliott stia gestendo una squadra che appare lontanissima dai fasti berlusconiani. “Questo non è il Milan che il mondo conosce”. Non basterebbe quindi il solo nome a convincere Donnarumma a rimanere, ma bisogna costruire intorno a lui un Milan vincente, che al momento sembra abbastanza lontano.

Intanto Donnarumma dimostra di non pensare alle cose extra-campo e continua a sfoderare prestazioni più che convincenti. Contro il Brescia il numero 99 ha tenuto a galla i suoi in più occasioni con almeno tre parate decisive. Oltre alla perdita economica, Donnarumma sarebbe una forte perdita anche a livello tecnico. Impossibile trovare un portiere della sua età e con la sua stessa bravura. Il Milan ha dunque l’obbligo di iniziare a pensare a quello che potrebbe essere uno scenario devastante: lasciar andare Donnarumma e per giunta a parametro zero. Intanto Mino Raiola avrà a che fare con il Milan anche per altri giocatori, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android