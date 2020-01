Milan, Plastino: “Con Ibrahimovic c’è un po’ di ottimismo in più”

ULTIME NEWS MILAN – Michele Plastino, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha parlato del miglioramento che il Milan ha avuto dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue dichiarazioni: “Il Milan sta tentando una nuova via. L’avvento di Ibrahimovic ha dato una mentalità diversa, nonostante sembrasse un colpo mediatico. Penso che ora ci possa essere un po’ di ottimismo in più”. Intanto Ricardo Rodriguez è ormai in partenza verso la Turchia, continua a leggere >>>

