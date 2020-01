Calciomercato Milan – Rodriguez in partenza, il sostituto è Robinson del Wigan

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, oggi in edicola, Ricardo Rodriguez è ormai a un passo dal vestire la maglia del Fenerbache, club che si è impegnato ad acquistarlo per una cifra di 5 milioni di euro. Il Milan ha già pronto il suo sostituto: si tratta di Antonee Robinson, giovane terzino sinistro del Wigan, che lo valuta 10-12 milioni di euro, cifra che i rossoneri puntano ad abbassare. Intanto il Milan punta anche un altro giovane talento: ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>

