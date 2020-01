Calciomercato Milan – Suso al Siviglia: affare tra i 20 e i 25 milioni

CALCIOMERCATO MILAN – Il trasferimento di Jesùs Suso al Siviglia è sempre più vicino coi rossoneri che incasseranno una cifra tra i 20 e i 25 milioni. Il club andaluso, infatti, ha offerto inizialmente 15 milioni rifiutati dal club rossonero che ne ha chiesti 25. L’intesa, dunque, si può trovare a metà strada. Manca ora da raggiungere l’accordo sulla formula che dovrebbe trattarsi di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo al verificarsi di determinate condizioni. E’ importante per i rossoneri che il Siviglia riscatti Suso per non averlo di nuovo a Milanello nell’estate del 2021 a un solo anno dalla scadenza del contratto. Intanto, Maldini ha salutato Kobe Bryant su Instagram>>

