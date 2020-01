Milan, Rebic è l’uomo della provvidenza: la panchina ora gli sta stretta

ULTIME NEWS MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, riporta un aneddoto del 2018 che fa capire meglio la personalità di Ante Rebic. Il commissario tecnico della Croazia mette in campo Rebic in un’amichevole contro il Messico e a fine partita sentenzia: “Qualche senatore si ricordi che in Russia dovrà fare i conti con Rebic”. Profezia che si è avverata, perché il giocatore è stato uno dei titolarissimi della Croazia finalista al Mondiale.

Rebic non ha paura di nulla e non soffre la pressione. Si dice che Luka Modric lo abbia ripreso a pochi minuti dalla finale contro la Francia perché non sembrava focalizzato sul match. Il croato è così, non sente la pressione e non fa trasparire mai i suoi sentimenti. Un atteggiamento che può dare fastidio ad altri, ma che permette all’ex Eintracht di non essere preda dell’ansia da prestazione. Rebic è arrivato a Milano grazie ad uno scambio di prestiti con André Silva, che ha fatto il percorso inverso. Dopo il primo approccio con Marco Giampaolo, Rebic si è ritrovato a lavorare con Stefano Pioli dopo l’avventura alla Fiorentina. In quell’occasione la bocciatura era stata totale, ma anche in questo caso le cose non sembravano andare nel migliore dei modi.

Eppure nemmeno questo lo ha toccato. Rebic ha continuato a lavorare per ottenere la sua chance. Dopo le vacanze di Natale qualcosa è successo dentro di lui. Ibrahimovic a parte, Pioli ha ammesso a più riprese di averlo ritrovato più motivato e fiducioso. Per questo motivo lo ha schierato titolare contro la Spal e gli ha concesso due occasioni contro Udinese e Brescia. Com’è andata a finire è noto a tutti e adesso la panchina comincia a stargli un po’ stretta. Lui vorrebbe partire dal primo minuto nelle prossime gare, e a giudicare il suo atteggiamento e la sua professionalità non è detto che questo non possa accadere in tempi brevi. Intanto si sono riaperti i colloqui tra Milan e Tottenham per Krzysztof Piatek, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android