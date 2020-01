Calciomercato Milan – Nuovi contatti con il Tottenham per Piatek: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ si è riaperto il dialogo tra Milan e Tottenham per Krzysztof Piatek. Nella giornata di oggi ci sono stati dei nuovi contatti con gli ‘Spurs’ che sono alla ricerca di un sostituto di Harry Kane, infortunatosi qualche settimana fa. Resta da capire la formula su cui si sta discutendo, perché il Milan ha la volontà di non effettuare una minusvalenza rispetto ai 35 milioni spesi lo scorso anno. Intanto la Roma non smette di pensare a Jesus Suso, continua a leggere >>>

