CALCIOMERCATO MILAN – Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ la Roma non smette di pensare a Jesus Suso. Lo spagnolo, che è richiesto anche dal Siviglia, è una delle alternative a Carles Perez del Barcellona. Si tratterebbe comunque di un’operazione molto difficile, perché i giallorossi non andrebbero oltre il prestito. Gli occhi di Gianluca Petrachi sono anche su Lucas Paqueta, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android