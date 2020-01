Calciomercato Milan – Il Siviglia spinge per Suso: ecco con quale formula

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, Monchi, direttore sportivo del Siviglia ex Roma, ha individuato in Jesus Suso il rinforzo ideale per il 4-3-3 di Julen Lopetegui. Gli spagnoli avevano fatto un sondaggio sul giocatore già in estate prima che Marco Giampaolo mettesse il veto sulla sua cessione. Ora la situazione è completamente diversa e il Siviglia può davvero riprovarci. Il costo del cartellino si è alleggerito e non poco rispetto ai 40 milioni della sua clausola rescissoria. C’è però una certezza: il Milan vuole fare cassa e non accetterà soluzioni in prestito con diritto di riscatto, al massimo accetterebbe l’obbligo. Intanto il Milan dovrà avere molto a che fare con Mino Raiola nei prossimi mesi, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android