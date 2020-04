Calciomercato Milan – Piace Castrovilli: i suoi numeri stagionali

CALCIOMERCATO MILAN – Nella prossima stagione il Milan rifarà quasi completamente il suo centrocampo. Eccezion fatta, infatti, per Ismaël Bennacer e, forse, Rade Krunić, il Diavolo cambierà praticamente tutti gli interpreti della propria mediana.

Andranno via Lucas Biglia e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, a cui non verrà rinnovato il contratto; in lista di partenza anche Franck Kessié e molto probabilmente anche Lucas Paquetá, gli uomini in mezzo saranno, dunque, contati.

Possibile una promozione di Marco Brescianini dal Milan Primavera, così come il rientro di Tommaso Pobega da Pordenone ma, naturalmente, questo non basterà. Ecco perché il Milan ha messo nel mirino Gaetano Castrovilli, classe 1997, rivelazione stagionale della Fiorentina.

Castrovilli potrebbe arrivare al Milan con parte dei proventi della cessione di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma oppure proprio con i soldi delle cessioni di Kessié o Paqueta. Per arrivare al cartellino del calciatore nativo di Canosa di Puglia (BAT), però, occorrerà battere la concorrenza dell’Inter.

Il giocatore, tifoso milanista da bambino, si è reso artefice di un gran campionato nella fila della Viola di Vincenzo Montella prima e Giuseppe Iachini poi. Rientrato dal prestito alla Cremonese, in Serie B, Castrovilli è diventato subito titolare e protagonista nel centrocampo gigliato.

Prima dello stop al calcio giocato per la pandemia da coronavirus, infatti, Castrovilli ha disputato 24 delle 26 gare della Fiorentina in Serie A, saltando soltanto una trasferta a Verona per squalifica ed una contro la Juventus per i postumi di un semi-svenimento sul terreno di gioco qualche giorno prima.

Castrovilli, che ha anche aggiunto 2 presenze in Coppa Italia, ha trovato la rete in 2 occasioni: la prima in Serie A è arrivata, ironia della sorte, proprio contro il Milan, a ‘San Siro‘, nel 3-1 viola datato 29 settembre 2019; la seconda e la terza, invece, sono arrivate tra fine ottobre ed inizio novembre, in due gare di fila contro Sassuolo e Parma.

Nel suo 'score' annuale anche 2 assist, uno contro il Napoli al debutto nella massima serie ed uno proprio contro il Sassuolo. A fine stagione per lui si accenderà un'asta: il Diavolo saprà farsi trovare pronto?