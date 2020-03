Calciomercato Inter – Assalto a Castrovilli: ecco la richiesta della Fiorentina

CALCIOMERCATO INTER – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola, l’Inter vorrebbe mettere a disposizione del tecnico Antonio Conte, nella prossima stagione, un altro giovane talento del calcio italiano dopo aver acquistato, in quest’annata, Stefano Sensi e Nicolò Barella.

Si tratta di Gaetano Castrovilli, classe 1997, centrocampista della Fiorentina per il quale l’amministratore delegato Giuseppe Marotta ed il direttore sportivo Piero Ausilio si sono già mossi con largo anticipo, sin dallo scorso mese di ottobre, al fine di bruciare la concorrenza di tutte le squadre a lui interessate, tra cui, soprattutto, c’è il Napoli di Aurelio De Laurentiis più della Juventus.

Ad aprile l’Inter, molto probabilmente, con il via libera del suo giovane Presidente Steven Zhang all’affare, proverà ad accelerare i negoziati per portare Castrovilli in nerazzurro sin dalla prossima estate. Rocco Commisso, Presidente viola, vorrebbe trattenere il suo gioiellino in Toscana almeno un’altra stagione e proverà a resistere agli assalti del club meneghino. Ad ogni modo, Castrovilli non lascerà la Fiorentina per meno di 40 milioni di euro.

Castrovilli, comunque, non è l’unico centrocampista italiano finito nel mirino dei nerazzurri. C’è anche una vecchia conoscenza dei cugini rossoneri …

