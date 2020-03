Calciomercato Inter – Dubbi su Sensi: a rischio il riscatto dal Sassuolo

CALCIOMERCATO INTER – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha dedicato un approfondimento a Stefano Sensi, classe 1995, centrocampista che, la scorsa estate, l’Inter ha prelevato in prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato a 20) dal Sassuolo, in un duello di mercato con il Milan vinto avendo alzando notevolmente la posta in palio con il club neroverde.

Dopo aver iniziato la stagione benissimo, con qualche gol e tante belle prestazioni, Sensi si è dovuto praticamente arrendere agli infortuni: negli ultimi 5 mesi, infatti, ha passato più tempo in infermeria, con qualche sporadica apparizione in panchina, che in campo. A gennaio, poi, nel suo ruolo è arrivato anche il danese Christian Eriksen, il quale, eccezion fatta per questo iniziale periodo di adattamento in nerazzurro e nel nostro calcio, presto diventerà un titolare di Antonio Conte.

Ecco perché, secondo la ‘rosea‘, ora l’Inter avrebbe cominciato a nutrire dubbi sul riscatto di Sensi, il cui calvario è iniziato il 6 ottobre 2019, infortunio durante Inter-Juventus 1-2, e che, fino a qui, gli ha consentito di giocare appena 3 volte dall’inizio al 90′ in 17 partite disputate, con 16 gare passate a guardare gli altri giocare. Sensi, purtroppo, non è nuovo a stop più o meno lunghi perché già con il Sassuolo aveva saltato 25 gare in due anni tra il 2016 ed il 2018.

Conte per Sensi stravede, ma il numero 12 nerazzurro potrebbe trovarsi, quando tornerà in piena forma, la strada sbarrata da Eriksen. La fragilità fisica, poi, è un’altra componente che non gioca di certo a suo favore. C’è un patto, però, tra i dirigenti Giuseppe Marotta e Giovanni Carnevali per la buona riuscita del trasferimento a titolo definitivo: resisterà? Oppure l’Inter, magari, chiederà di riformulare l’operazione cercando di strappare un altro anno di prestito agli emiliani?

