Calciomercato Juventus – Piace Emerson Palmieri: la richiesta del Chelsea

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’ la Juventus avrebbe un obiettivo ben preciso per quanto riguarda la fascia sinistra: si tratta di Emerson Palmieri. L’esterno brasiliano è ormai ai margini del progetto tecnico di Frank Lampard che, sistematicamente, gli preferisce Marcos Alonso. Per questo motivo la cessione in estate potrebbe essere la soluzione che accontenterebbe tutti. Il Chelsea, però, non intende fare sconti ai bianconeri e chiedono una cifra che si aggira tra i 25-30 milioni di euro. Troppi per Fabio Paratici, che cercherà di abbassare il prezzo viste le continue panchine del giocatore. Intanto sembra che Zlatan Ibrahimovic possa rimanere ad una sola condizione: ecco quale, continua a leggere >>>

