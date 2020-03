Calciomercato Inter – L’ex rossonero Locatelli nel mirino di Marotta

CALCIOMERCATO INTER – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, l’Inter avrebbe messo nel mirino Manuel Locatelli, classe 1998, centrocampista al Sassuolo dall’estate 2018 ma cresciuto nel settore giovanile del Milan, club di cui ha fatto parte di prima passare in neroverde.

Locatelli, capitano della Nazionale Italiana Under 21, è monitorato da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, dirigenti nerazzurri, per l’Inter di Antonio Conte della prossima stagione poiché viene considerato la perfetta alternativa per il regista croato Marcelo Brozovic. Intanto, però, un’altra operazione di calciomercato tra Inter e Sassuolo rischia clamorosamente di saltare!

