Serie A – Verso Milan-Sampdoria: 10 curiosità sulla sfida di ‘San Siro’

NEWS MILAN – Inizia, in campo con Milan-Sampdoria, il 2020 rossonero. Reduce da 7 punti nelle ultime 4 gare giocate nel 2019 e con il pesante k.o. di Bergamo da “vendicare“, il Milan torna a giocare in Serie A e ospita la Sampdoria a ‘San Siro’.

Obiettivo: ritrovare il successo per dare il giusto impulso all’anno nuovo, di fronte a un’avversaria che sta risalendo in classifica. Nella scorsa stagione, in casa, il Diavolo vinse grazie a un pirotecnico 3-2, rimontando il provvisorio vantaggio blucerchiato. Ecco, nel dettaglio, 10 curiosità legate alla 18^ giornata di campionato del Milan dal sito web ufficiale del club di Via Aldo Rossi.

PRECEDENTI IN CASA DEL MILAN

1 – Bilancio positivo per il Milan: 40 le vittorie interne dei rossoneri, 11 quelle blucerchiate; 10 i pareggi a completare il bilancio. A ‘San Siro‘ i rossoneri hanno tirato giù la saracinesca con ben 14 delle ultime 26 gare casalinghe in campionato senza gol subiti contro la formazione ligure;

2 – I rossoneri hanno ottenuto la vittoria in 7 delle 10 sfide casalinghe più recenti contro i blucerchiati in Serie A (un pareggio, 2 sconfitte);

STATISTICHE GENERALI

3 – Nel XXI secolo il Diavolo ha vinto 15 delle 19 gare d’esordio nel nuovo anno solare in Serie A (2 pareggi, 2 sconfitte), ottenendo sempre il successo nelle ultime tre senza subire nessun gol;

4 – Il girone d’andata porta bene al Milan che, contro la Sampdoria, ha vinto 4 delle ultime 6 sfide in Serie A (un pareggio, una sconfitta);

5 – La Sampdoria, sconfitta già 63 volte dai rossoneri in campionato sui 122 incroci totali; completano 29 pareggi, anche se l’ultimo segno “X” sulla ruota di Milano ha fatto capolino nell’aprile 2015: da allora, cinque trionfi rossoneri e tre blucerchiati;

FOCUS GIOCATORI

6 – Giacomo Bonaventura ha segnato 4 gol alla Sampdoria in Serie A; solo al Napoli (5) ha realizzato più reti nella competizione;

7 – In caso di gol, Theo Hernández diventerebbe il primo difensore del Milan a realizzare almeno 5 gol in una singola stagione di Serie A dai tempi di Christian Panucci nel 1995/96;

8 – Ismaël Bennacer è il giocatore del Milan che ha effettuato più contrasti (27) in questo campionato: la prossima sarà la sua 50^ presenza in Serie A.

FOCUS ALLENATORI

9 – Stefano Pioli è imbattuto da allenatore in Serie A contro Claudio Ranieri: una vittoria e 2 pareggi; inoltre, le sue squadre hanno segnato almeno 2 reti in ciascuna delle tre sfide.

10 – Il Milan è la squadra che ha segnato più reti alle formazioni allenate da Claudio Ranieri in Serie A: 32, in 19 partite. Per i numeri dello svedese Zlatan Ibrahimovic in rossonero, continua a leggere >>>

