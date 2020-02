Ex DS Hoffenheim: “Firmino? Aveva i parametri fisici di mia nonna”

NEWS DALL’ESTERO – Roberto Firmino è oggi uno degli attaccanti più forti del mondo essendo un punto fermo del Liverpool Campione d’Europa e della Nazionale brasiliana. Però, come detto dall’ex DS dell’Hoffenheim Ernst Tanner, ai tempi in cui il 28 enne militava in Germania non era affatto così.

Tanner ha dichiarato: “Ho sempre creduto in Firmino, ma avreste dovuto vedere i dati che abbiamo ottenuto su di lui quando è arrivato per la prima volta all’ Hoffenheim. In Germania di solito facciamo sia i test di resistenza che del sangue e sono abbastanza precisi. Lui ha fatto registrare i numeri peggiori che io abbia mai visto nel calcio professionistico. Direi di sottolineare che era anche peggio di mia nonna, non puoi immaginare. I parametri erano così bassi che non riuscivi nemmeno a credere che avesse mai giocato a calcio”.

Tanner ha aggiungo ancora: “Nonostante ciò ero certo che Firmino sarebbe diventato il miglior giocatore della Bundesliga e sono contento per lui che ora si è affermato a livello mondiale”. In casa Milan nel frattempo si è iniziato a parlare con insistenza del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Per saperne di più continua a leggere>>>

