Calciomercato Milan – Donnarumma, partita la telenovela sul rinnovo

CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, portiere titolare del Milan dalla stagione 2015-2016 che, finora, in rossonero, ha totalizzato 190 presenze complessive (199 i gol subiti) e che si appresta a difendere i pali della porta della Nazionale Italiana ai prossimi Campionati Europei.

È infatti ripartita, da qualche tempo, la telenovela sulla questione del rinnovo di contratto di Donnarumma con il Milan. L’attuale accordo, da 6 milioni di euro netti l’anno di ingaggio, sarà valido fino al 30 giugno 2021 ed il club di Via Aldo Rossi dovrà rinnovarlo in questi mesi se non vorrà che, a fine stagione, si vada verso una separazione. Il rischio, concreto, di perderlo a parametro zero tra un anno e mezzo c’è e, pertanto, in caso di mancato rinnovo, il Milan potrebbe essere costretto a cedere Donnarumma in estate per una cifra compresa tra i 40 ed i 50 milioni di euro.

Una cessione dolorosissima, ha sottolineato il quotidiano torinese, ma che sarebbe un vero e proprio toccasana per i bilanci. La questione rinnovo, per altro, si preannuncia complicata perché l’agente di Donnarumma, Mino Raiola, ha già lanciato la sua sfida al Milan, facendo sapere di non essere contento di una squadra nuovamente fuori dalla Champions League. Ci vorrà, dunque, grande pazienza ed un enorme lavoro da parte di Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Zvonimir Boban per arrivare alla tanto sospirata firma, con la speranza, poi, che l’idea di Donnarumma sia sempre quella degli ultimi anni: restare al Milan.

Nella prossima stagione, intanto, il Diavolo potrebbe contare, a centrocampo, su un rinforzo di qualità ma del tutto inaspettato! Per le ultime, continua a leggere >>>

