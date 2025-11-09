+++ SERIE D, SONDRIO-MILAN FUTURO: LA DIRETTA LIVE +++
milan futuro
Serie D, Sondrio-Milan Futuro 1-0: inizia la ripresa | LIVE NEWS
Punizione di Traoré dalla distanza che sfiora il palo.
Bella azione rossonera, palla dentro di Ibrahimovic, non ci arriva Castiello per poco.
Minotti cerca la conclusione da lontano, ma spara alto.
Inizia il secondo tempo!
Fine primo tempo.
Ammonito Boschetti.
Segnalati 2 minuti di recupero.
Timida reazione del Milan, che prova a spingere, ma non si rende troppo pericoloso.
Ammonito Longo.
Dutu ci prova di testa da calcio d'angolo, ma palla alta.
Gol del Sondrio. Marras su punizione dal limite trova una perla che si infila sotto la traversa.
Ammonito Dutu.
Prima occasione per il Sondrio: contropiede che porta al tiro, parato senza problemi.
Stavolta è Sala che ci prova, ma il suo tiro è parato da Uccelletti.
Spinge ancora il Milan con Sia: percussione che porta a un calcio d'angolo.
Prima vera occasione per il Milan con Sia che di testa sfiora il palo!
Spinge il Milan, che però fatica ad arrivare alla conclusione contro una difesa chiusa.
Fischio d'inizio!
Siamo ancora in attesa del fischio d'inizio.
+++ LE FORMAZIONI UFFICIALI +++
NUOVA SONDRIO CALCIO: Uccelletti; D’Alpaos, Boschetti, Parodi, Zingone, Zaccone, Ba, Rizzo, Marras, Longo, Tall. A disp.: Di Bartolo, Mossini, Ramirez, Fiorletta, Belecco, Vasil, Tomaselli, Arsenjievic, Dos Santos. All. Marco Amelia.
MILAN FUTURO (4-2-3-1): Pittarella; Cappelletti, Dutu, Minotti, Karaca; Eletu, Sala; Ibrahimovic, Sia, Traorè; Castiello. A disp.: Bouyer, Borsani, Zukic, Vladimirov, Branca, Geroli, Magrassi, Asanji, Domnitei. All. Massimo Oddo.
Continua la stagione del Milan Futuro: i ragazzi di Massimo Oddo arrivano da due vittorie di fila in Serie D contro Folgore Caratese e l'Oltrepò. L'allenatore Massimo Oddo va alla ricerca di continuità di prestazioni per l'under 23 rossonera. Il Diavolo giocherà alle 14:30 contro il Sondrio (Stadio Coni Castellina), al momento ultimo con un punto nel gruppo B. Milan Futuro, invece, sesto con 17 punti a sei punti dalla capolista Chievo. In dieci partite di campionato, la squadra di Oddo ha vinto 5 partite, con 3 pareggi e 2 sconfitte. 16 i gol fatti e 13 quelli subiti.
Sicuramente un inizio buona per il Milan Futuro il quale obiettivo primario resta sempre quello di fare crescere i giovani con proiezione prima squadra. Qui la classifica del gruppo B di Serie D prima della giornata di campionato: ChievoVerona 23; Folgore Caratese e Brusaporto 20; Casatese Merate, Villa Valle e MILAN FUTURO 17; Castellanzese 15; Breno e Caldiero Terme 14; Real Calepina 12; Leon, Virtus CiseranoBergamo e Oltrepò (-1) 11; Vogherese e Scanzorosciate 10; Varesina e Pavia 8; Sondrio 1.
© RIPRODUZIONE RISERVATA