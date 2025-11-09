Stavolta è Sala che ci prova, ma il suo tiro è parato da Uccelletti.

Continua la stagione del Milan Futuro : i ragazzi di Massimo Oddo arrivano da due vittorie di fila in Serie D contro Folgore Caratese e l'Oltrepò. L'allenatore Massimo Oddo va alla ricerca di continuità di prestazioni per l'under 23 rossonera. Il Diavolo giocherà alle 14:30 contro il Sondrio (Stadio Coni Castellina), al momento ultimo con un punto nel gruppo B. Milan Futuro, invece, sesto con 17 punti a sei punti dalla capolista Chievo. In dieci partite di campionato, la squadra di Oddo ha vinto 5 partite, con 3 pareggi e 2 sconfitte. 16 i gol fatti e 13 quelli subiti.

Sicuramente un inizio buona per il Milan Futuro il quale obiettivo primario resta sempre quello di fare crescere i giovani con proiezione prima squadra. Qui la classifica del gruppo B di Serie D prima della giornata di campionato: ChievoVerona 23; Folgore Caratese e Brusaporto 20; Casatese Merate, Villa Valle e MILAN FUTURO 17; Castellanzese 15; Breno e Caldiero Terme 14; Real Calepina 12; Leon, Virtus CiseranoBergamo e Oltrepò (-1) 11; Vogherese e Scanzorosciate 10; Varesina e Pavia 8; Sondrio 1.