Milan-Porto, Pioli e Calabria: “È la competizione dei dettagli” | LIVE NEWS

Cosa l'ha sorpreso di come ha giocato il Porto all'andata: "Quello che avevamo visto nella preparazione è quello che il Porto ha messo in campo. Sono stati aggressivi, ma non così tanto da impedirci a controllare la partita. Quando una squadra non riesce a controllare, poi subisce mentalmente. Potevamo fare meglio, anche se il Porto ha giocato meglio di noi. Ci siamo mossi male e non siamo riusciti a saltare la loro pressione, domani dovremo fare meglio".