Milan, Pioli ritira il premio Liedholm: le parole in diretta | LIVE NEWS

Pioli, allenatore del Milan, riceve il Premio Liedholm, che premia chi è stato campione in campo e signore nella vita. Le sue parole live.

Un altro riconoscimento per Stefano Pioli e per il Milan, indirettamente. Il tecnico rossonero, infatti, oggi riceve il Premio Liedholm, che ogni anno viene consegnato a chi si è distinto per ottime prestazioni nel proprio campo calcistico, senza mai smettere di essere elegante e signorile fuori dal campo. Proprio come è stato Nils Liedholm, che col Milan è stato prima giocatore per 12 anni (dal 1949 al 1961) e poi allenatore per sette anni suddivisi in tre volte. Pioli viene premiato a Cuccaro Monferrato, dove c'è anche l'azienda vinicola Liedholm e dal palco rilasci alcune dichiarazioni. Ecco tutte le sue parole in diretta. Intanto Fikayo Tomori ha raccontato l'inizio del suo passaggio al Milan >>>