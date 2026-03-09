Cade ancora il Milan Primavera di Renna: contro un Cesena lanciatissimo in classifica i rossoneri reggono fino alla papera in uscita di Bouyer che regala il vantaggio alla squadra di casa. Rosso a Pandolfi e secondo gol del Cesena nel finale di primo tempo con tanto di rigore sbagliato di Lontani. Nella ripresa tanto cuore per il Diavolo che però non basta.
Primavera Cesena-Milan 3-2: grande cuore, ma troppi errori in difesa | Pm
CESENA-MILAN 3-2 (RISULATATO FINALE)
Ci mette cuore e grinta il Milan nel secondo tempo: nonostante l'uomo in meno arrivano due gol che riaprono la partita, ma non bastano. La squadra di Renna paga troppi errori individuali in difesa e cade ancora.
GOL MILAN (3-2)
Errori su errori. Esce male Fontana, Dominitei tira a botta sicura, ma il tiro viene salvato sulla linea. Poi è perina a segnare.
GOL CESENA (3-1)
La chiude Galvagno: palla lunga per la punta romagnola che controlla e chiude con un gran tiro incrociato. Buco clamoroso di Vladimirov in difesa.
CAMBI MILAN
Fuori Mancioppi per Zaramella. Dentro Perina per Zukic.
Si difende basso il Cesena, pochi spazi per il Milan.
CAMBIO MILAN
Fuori Lontani, dentro Dominitei. Dentro Nolli per Colombo.
Grande spirito e voglia del Milan in questa ripresa: rossoneri decisamente in ripresa dopo la fine del primo tempo da incubo.
OCCASIONE MILAN
Sbaglia ancora Baietta che buca un altro intervento. Lontani ha un'occasione d'oro a un passo dalla porta, ma viene fermato dall'uscita di Fontana che fa un'ottima parata. L'attaccante rossonero sbatte sul palo e si fa male alla schiena. La punta sta bene e riprende a giocare.
GIALLO MILAN (Vladimirov)
Giallo giustissimo per il difensore rossonero che trattiene e stende Galvagno.
CAMBIO MILAN
Dentro Tartaglia per Borsani.
CAMBIO CESENA
Dentro Tosku per Berti.
Fiducia totale del Milan Primavera che ora spinge per il pareggio.
GOL MILAN (2-1)
La riapre il Milan: lancio lunghissimo di Vladimirov dalla propria trequarti, sbaglia il tempo del colpo di testa Baietta che apre la strada a Scotti dietro di lui. Il capitano rossonero supera in pallonetto Fontana.
OCCASIONE CESENA
Ripartenza bellissima di Marini che si fa tutto il campo palla al piede. Serve in area Galvagno che spara in curva.
Partita ora tatticamente chiara: il Milan Primavera deve fare la partita anche sbilanciandosi. Il Cesena difende basso e riparte quando ha l'opportunità di farlo.
GIALLO CESENA (Biguzzi)
Calcio da dietro di Biguzzi su Perera: giallo inevitabile.
OCCASIONE CESENA
Angolo battuto corto. Zamagni la mette in mezzo: salta solo Galvagno che da ottima posizione la manda fuori di testa.
Secondo tempo che si prospetta molto complessa per il Milan: i rossoneri dovranno attaccare con il rischio di lasciare tanto spazio dietro.
Inizia il secondo tempo con il Milan sotto di un uomo e sotto di due gol.
CAMBIO CESENA
Fuori Wade, dentro Biguzzi
FINE PRIMO TEMPO (CESENA-MILAN 2-0)
Rossoneri male in questo primo tempo specialmente nel finale: il Diavolo si trova sotto di due gol e di un uomo. Lontani sbaglia il rigore per riaprire la partita.
RIGORE SBAGLIATO MILAN
Rigore sbagliato da Lontani che prende la traversa.
Rigore per il Milan: grande azione per Scotti. Palla filtrante per Lontani che cade in area. Baietta prende il pallone, ma l'arbitro fischia sbagliando.
GOL CESENA (2-0)
Punizione che viene respinta dalla difesa del Milan. Zamagni recupera il pallone sulla sinistra, entra in area di rigore, passa in mezzo alla difesa rossonera e segna un gran gol a giro.
ROSSO MILAN (Pandolfi)
Rosso diretto per Pandolfi per un fallo su Zamagni. Pandolfi alza la gamba sullo sterno del giocatore del Cesena cercando però il pallone e cercando di ritrarre la gamba. Giudizio severo dell'arbitro.
Decisamente meglio il Cesena Primavera in questa fase. Aldilà del gol regalato dal Milan, i romagnoli sono più costanti e più pericolosi dei rossoneri.
Gara ora abbastanza addormentata con il Cesena Primavera che gestisce i ritmi.
E' sempre Ossola il più attivo nell'attacco del Milan. I rossoneri ci provano, ma manca l'ultimo passaggio decisivo.
CAMBIO CESENA
Esce Casadei per infortunio alla caviglia. Dentro Mattioli.
Decisamente meglio il Cesena dopo il regalo di Bouyer. Il Milan Primavera non ha ancora reagito.
GOL CESENA (1-0)
Papera incredibile del portiere del Milan Bouyer che esce a vuoto su un pallone alto, lento e poco pericoloso nella propria area di rigore. Ne approfitta Wade che segna senza portiere.
Squadre che continuano a non farsi male con il Milan Primavera che continua a gestire il pallone con costanza.
Sale il Milan Primavera che sta gestendo il possesso palla con più precisione del Cesena.
OCCASIONE MILAN
Grande dialogo al limite dell'area del Cesena tra Mancioppi e Ossola. Il fantasista tira da ottima posizione, ma la sua conclusione viene deviata in corner. Corner che viene disinnescato dal Cesena.
Gara bella frizzante in questo inizio con entrambe le squadre che corrono e cercano ritmo. In attacco meglio il Cesena per ora, ma non grandi pericoli creati.
Pestone di Domeniconi a centrocampo su Ossola. Ci poteva stare il cartellino giallo.
OCCASIONE CESENA
Cross dalla trequarti, mischia e Domeniconi tira di testa verso la porta rossonera. Bene il portiere Boyer.
Primi minuti di studio con un ritmo tutto sommato buono. Il Cesena pressa abbastanza alto in fase di non possesso.
Fischia l'arbitro, inizia Cesena-Milan Primavera!
Continua la stagione del Milan Primavera: la squadra guidata dall'allenatore Giovanni Renna si trova al momento al quattordicesimo posto della classifica dopo 28 partite giocate. Ultimi risultati fatti da alti e bassi: i giovani rossoneri arrivano dalla sconfitta contro la Cremonese, hanno perso anche contro la Roma e vinto 2-1 contro il Napoli. Tra pochi minuti il Milan Primavera scenderà in campo con il Cesena Primavera. La squadra di Nicola Campedelli si trova al momento al quarto posto in classifica con 45 punti in 28 partite giocate.
Cesena-Milan del campionato Primavera: segui con noi il LIVE—
Una sfida comunque importante per il Milan Primavera. La sfida inizierà alle 15:00 e si giocherà al Centro Sportivo Romagna Centro. Ecco le formazioni ufficiali
