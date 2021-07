Calendario Serie A 2021-2022, ecco tutte le partite del Milan | LIVE NEWS

Tra pochi minuti inizia la compilazione del calendario della Serie A 2021-2022. Segui la diretta con noi per scoprire le partite del Milan!

Inizia l'evento in diretta su DAZN! Conducono i nuovi arrivi Marco Cattaneo, ex Sky Sport, e Giorgia Rossi, ex Mediaset.

La grande novità della Serie A di quest'anno è che non ci sarà simmetria tra andata e ritorno. Per questo motivo si è deciso di sorteggiare la prima giornata del girone di ritorno. Per il Milan ci sarà la Roma a San Siro!

Ci siamo. E' quasi tutto pronto per la compilazione del nuovo calendario per la stagione 2021-2022 della Serie A . L'evento verrà trasmesso da DAZN, nota piattaforma streaming che si è aggiudicata i diritti del triennio 2021-2024 del campionato di calcio.

Tra le prime sette della scorsa stagione non saranno possibili nei turni infrasettimanali, così come le stracittadine non saranno ammesse alla prima o all'ultima giornata. Inoltre non sarà possibile incontrare nel primo o nell'ultimo turno squadre già affrontate nella stessa giornata di inizio o fine campionato nelle due stagioni precedenti.