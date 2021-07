Dove vedere la Serie A 2021-2022 in tv: calendario partite su DAZN e Sky

La Serie A 2021-2022 sarà tutta su DAZN. Ma anche su Sky andranno 3 partite su 10, ogni weekend. Questa la ripartizione dei match

Daniele Triolo

Come e dove potremo vedere la Serie A 2021-22, su DAZN o su Sky? Ve lo spieghiamo in questo articolo. La rivoluzione nel modo di guardare il campionato di calcio, già avviata da un paio di stagioni, si è completata con l'assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021-2024. Per la prima volta, infatti, il broadcaster principale della massima competizione calcistica nazionale sarà un servizio di streaming.

DAZN, come noto, ha battuto la concorrenza di Sky. Ha presentato un'offerta più alta e si è assicurata la Serie A, a partire dalla stagione 2021-22 e fino alla stagione 2023-24. Interrotto, così, il dominio dell'azienda controllata da Comcast, che deteneva i diritti da ben 18 anni.

Nelle prossime tre stagioni, dunque, DAZN trasmetterà, per ogni giornata di Serie A, tutte e 10 le partite in programma, per un totale di 380 match all'anno. Il servizio di streaming, però, non avrà l'esclusiva assoluta. Di queste 10 gare, infatti, 7 per ogni turno di Serie A saranno in esclusiva (per un totale, dunque, di 266 su 380). Al contempo 3 saranno in co-esclusiva con la stessa Sky.

La quale, quindi, farà vedere 114 partite su 380 del massimo campionato italiano. Ma come saranno ripartiti i match di Serie A tra DAZN e Sky? Nei weekend di campionato nei quali non ci saranno variazioni a causa delle coppe europee o dei turni infrasettimanali, su DAZN si potranno vedere, in esclusiva, gli anticipi del sabato delle ore 15:00 e delle ore 18:00.

Quello, invece, delle ore 20:45 sarà in co-esclusiva con Sky, così come il 'lunch match' della domenica, in programma alle ore 12:30. Tutte le altre sfide in programma la domenica saranno, poi, esclusiva di DAZN, che trasmetterà tre match alle ore 15:00, quello delle ore 18:00 e delle ore 20:45.

Quindi, l'ultima gara della giornata, ovvero il 'Monday Night' del lunedì, ore 20:45, sarà in co-esclusiva con Sky. Il calendario della Serie A 2021-22 verrà svelato mercoledì 14 luglio: c'è attesa anche per capire gli orari delle partite e la conseguente ripartizione televisiva tra esclusiva DAZN e co-esclusiva DAZN-Sky.