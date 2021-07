Serie A 2021-22 su DAZN: prezzi degli abbonamenti e dettagli dell’offerta

La Serie A 2021-2022 sarà trasmessa da DAZN: scopri qui il costo del servizio, i nuovi prezzi, le offerte e tutto ciò che c'è da sapere!

Daniele Triolo

A partire dalla stagione 2021-2022, DAZN trasmetterà tutta la Serie A, per un totale di 10 partite a giornata (di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva) . Emozioni alle quali si aggiungeranno quelle de La Liga (il massimo campionato spagnolo), dal Sudamerica, con la Copa Libertadores e la Copa Sudamericana. Su DAZN troverà spazio anche il calcio inglese, con la F.A. Cup e la Carabao Cup, nonché la Major League Soccer statunitense. Senza dimenticare i canali tematici di Inter e Milan.

A partire da oggi, giovedì 1° luglio 2021, la ricca proposta di DAZN avrà un prezzo di € 29,99 al mese. Per i nuovi clienti che si abboneranno da oggi, 1° luglio, e fino al prossimo 28 luglio 2021, però, è previsto un prezzo speciale di € 19,99 al mese per i primi 14 mesi. Inoltre, chi è già abbonato al servizio di DAZN, pagherà € 19,99 al mese da settembre per 12 mesi: i mesi di luglio ed agosto, infatti, saranno interamente offerti da DAZN.

Come di consueto, sarà possibile disdire l'abbonamento a DAZN in qualsiasi momento, senza ulteriori costi aggiuntivi e senza restituzione degli sconti fruiti. DAZN, lo ricordiamo, non trasmette soltanto calcio, ma è un po' il luogo per gli appassionati di tutti gli sport. Su DAZN, infatti, si possono seguire MotoGP, Moto2 e Moto3. Inoltre, spazio anche per NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per quanto concerne boxe, indycar e freccette. A tutto questo si aggiungono i due canali EuroSport 1 HD e 2 HD.

Gli eventi di DAZN, tra cui il campionato di Serie A 2021-2022, saranno visibili su un massimo di sei dispositivi, con la possibilità della visione in contemporanea dello stesso evento su due dispositivi.