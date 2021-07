Abbonamenti Serie A e calcio in tv 2021-22: quanto costa vedere tutto

DAZN, Sky, TIM, Now, Mediaset, Amazon: i prezzi degli abbonamenti per vedere la Serie A, la Champions e l'Europa League nella stagione 2021-22

Daniele Triolo

A partire dalla stagione 2021-22, DAZN ha acquisito i diritti a trasmettere, ogni giornata di Serie A, le 10 partite del massimo campionato di calcio italiano. Di queste, 7 saranno in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky. Per seguire, però, tutto il calcio in tv c'è una varietà ancora più ricca di proposte: come detto, si va da DAZN a Sky, passando per Now, Amazon, Mediaset Infinity e Canale 5. Ecco, dunque, quanto costa vedere tutto: questi i prezzi degli abbonamenti per la Serie A e per il calcio in tv.

L'abbonamento mensile di DAZN, che costava € 9,99, sale a € 29,99. Attenzione, però, perché sono previste offerte e sconti importanti per nuovi e vecchi clienti! Chi si abbona, infatti, da oggi, giovedì 1° luglio e fino al prossimo 28 luglio 2021, pagherà € 19,99 al mese per 14 mesi. Chi, invece, è già abbonato a DAZN pagherà sempre € 19,99 al mese da settembre per 12 mesi. Luglio ed agosto 2021 saranno interamente offerti da DAZN!

Su DAZN, come detto, l'intero campionato di Serie A ma non soltanto. Spazio anche a La Liga, le coppe sudamericane, le coppe nazionali inglesi, il massimo campionato di calcio statunitense ed i canali tematici di Inter e Milan. Oltre ad una serie incredibili di altri sport, tra cui moto, boxe, indycar e freccette. Su Sky, come detto, si potranno vedere 3 gare della Serie A 2021-2022 per ogni giornata (il sabato alle ore 20:45, la domenica alle ore 12:30, il lunedì alle ore 20:45), più tutta la Serie B e molti tornei stranieri: la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.

Tutto questo è compreso nel pacchetto 'Sky Calcio', che costerà € 5,00 al mese. Nel pacchetto 'Sky Sport', invece, saranno proposte 121 gare su 137 della Champions League, tutta l'Europa League, tutta la neonata Conference League, più altri sport. Nella fattispecie, Formula Uno, MotoGP, NBA, tennis. Costo di questo pacchetto, € 30,90 al mese. In totale, dunque, per vedere tutti gli eventi sportivi di Sky, la spesa mensile sarà di € 35,90.

Anche TIM, forte dell'accordo con DAZN per la Serie A e della collaborazione con Mediaset, ha lanciato delle offerte che includono calcio e sport. Gli abbonamenti che propongono il campionato di Serie A 2021-2022 sono quattro e vanno da un minimo di € 19,90 ad un massimo di € 34,99 al mese. Tutte le offerte, naturalmente, sono valide per i clienti TIM. Può aderire anche un nuovo cliente, previa attivazione contestuale, però, di una linea internet con Fibra fino a 1 giga. Tutte le offerte prevedono tutta la Serie A di DAZN, la Champions League di Mediaset Infinity e il TIMVision Box incluso. Differiscono soltanto la presenza o meno di Disney Plus, Netflix e Discovery Plus.

Una quinta offerta, infine, da € 14,99 al mese, prevede la Serie A di Now. Scegliendo dunque Now, con il 'Pass Sport', si potranno vedere le 3 gare di Serie A che proporrà Sky ogni turno di campionato, più tutta la Serie B, playoff e playout inclusi. Inoltre, le 121 gare su 137 della Champions League proposte da Sky e, grazie a 'Diretta Gol', l'Europa League e la Conference League. Prevista, inoltre, una selezione di partite della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1. Anche qui spazio agli altri sport proposti da Sky. Il tutto a € 14,99 al mese.

104 gare su 137 della Champions League 2021-2022 saranno inoltre visibili su Mediaset Infinity, il servizio streaming a pagamento di Mediaset, al costo di € 7,99 al mese. Ben 17 partite, invece, saranno visibili in chiaro su Canale 5: quelle del martedì sera, ore 21:00, e la finale. Champions, infine, visibile anche su Amazon, attraverso il servizio streaming Prime Video. Per vedere la miglior partita del mercoledì sera basterà pagare € 36,00 all'anno. Non ci saranno, infatti, costi aggiuntivi per chi già possiede un regolare abbonamento Amazon Prime.