Lo scorso venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con un paio di innesti mirati, tra difesa ed esterni. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri.
Calciomercato Milan: acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News
Maximilian Ibrahimović, attaccante delle giovanili del Milan e figlio di Zlatan, potrebbe proseguire in Olanda la sua stagione. Le ultime
Mike Maignan ha detto di sì al rinnovo del contratto con il Milan: proseguirà, dunque, la sua carriera in rossonero. A patto, però, che ...
Igli Tare, direttore sportivo del Milan, potrebbe mettere a segno un colpo da 90, per il calciomercato invernale, nel campionato inglese
+++ IL TABELLONE +++
ACQUISTI: Niclas Füllkrug (a, West Ham - prestito).
CESSIONI:
OBIETTIVI: Nikola Milenković (d, Nottingham Forest - 30 milioni); Kim Min-Jae (d, Bayern Monaco - prestito); Axel Disasi (d, Chelsea - prestito); Niklas Süle (d, Borussia Dortmund - 5 milioni); Lorenzo Pirola (d, Olympiacos - 20 milioni), Nathan Aké (d, Manchester City - prestito).
