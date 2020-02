Panchina Milan – Pioli avrebbe bisogno del 4° posto per la conferma

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, per avere la certezza di essere confermato sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione, il tecnico Stefano Pioli avrebbe bisogno di arrivare al 4° posto. Soltanto, infatti, con la qualificazione in Champions League spazzerebbe via qualsiasi dubbio sul suo operato, giudicato comunque buono in casa rossonera.

Arrivare quarto, però, per il Milan al momento per la ‘rosea‘ è soltanto un miraggio e, pertanto, la missione di Pioli si preannuncia quasi impossibile. Nel caso in cui, a fine stagione, si consumasse il divorzio tra il Milan e Pioli, l’amministratore delegato Ivan Gazidis vorrebbe puntare su Ralf Rangnick, mentre il direttore tecnico Paolo Maldini ed il Chief Football Officer, Zvonimir Boban, avrebbero in mente tutt’altra idea … per i dettagli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android