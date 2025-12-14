Il giornalista Alessandro Vocalelli ha parlato del possibile rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Ecco dei dettagli molto importanti. L'estratto da 'La Gazzetta dello Sport'
Il Milan dovrà capire cosa fare in futuro con la sua porta. Mike Maignan è in scadenza di contratto a giugno 2026 e ancora non ci sono novità importanti sul possibile rinnovo: "Il Milan ha cominciato ad andare giustamente in pressing. Con Tare che ha manifestato la stima della società per il suo portiere e capitano, aprendo una porta, anzi spalancando un portone, all’ipotesi di un rinnovo". Scrive così il giornalista Alessandro Vocalelli nel suo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport' aggiungendo anche dettagli: "Con un ingaggio doppio rispetto a quello attuale, per evitare che a distanza di qualche anno si ripeta un caso Donnarumma. Un addio a parametro zero, di cui resta ancora una cicatrice".
Rinnovo Milan, Maignan i dettagli da Vocalelli
—
Vocalelli continua: "Non è facile trovare un portiere così, un professionista così, uno capace di rappresentare una guida per lo spogliatoio. Ma anche per Maignan non sarebbe facile trovare una sistemazione migliore del Milan. Però i cinque milioni più bonus che è pronto a riconoscergli il Milan non sono certo così lontani dall’ingaggio che qualche club inglese sembra pronto ad offrirgli".