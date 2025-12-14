Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Vocalelli su Maignan: “Tare ha spalancato le porte al rinnovo”. Ecco i dettagli dell’offerta

CALCIOMERCATO MILAN

Vocalelli su Maignan: “Tare ha spalancato le porte al rinnovo”. Ecco i dettagli dell’offerta

Vocalelli su Maignan: 'Tare ha spalancato le porte al rinnovo'. Ecco i dettagli dell'offerta
Il giornalista Alessandro Vocalelli ha parlato del possibile rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Ecco dei dettagli molto importanti. L'estratto da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan dovrà capire cosa fare in futuro con la sua porta. Mike Maignan è in scadenza di contratto a giugno 2026 e ancora non ci sono novità importanti sul possibile rinnovo: "Il Milan ha cominciato ad andare giustamente in pressing. Con Tare che ha manifestato la stima della società per il suo portiere e capitano, aprendo una porta, anzi spalancando un portone, all’ipotesi di un rinnovo". Scrive così il giornalista Alessandro Vocalelli nel suo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport' aggiungendo anche dettagli: "Con un ingaggio doppio rispetto a quello attuale, per evitare che a distanza di qualche anno si ripeta un caso Donnarumma. Un addio a parametro zero, di cui resta ancora una cicatrice".

Rinnovo Milan, Maignan i dettagli da Vocalelli

—  

Vocalelli continua: "Non è facile trovare un portiere così, un professionista così, uno capace di rappresentare una guida per lo spogliatoio. Ma anche per Maignan non sarebbe facile trovare una sistemazione migliore del Milan. Però i cinque milioni più bonus che è pronto a riconoscergli il Milan non sono certo così lontani dall’ingaggio che qualche club inglese sembra pronto ad offrirgli".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan tra gioie e preoccupazioni: la giornata di Bartesaghi, Gabbia e le piste di mercato 

Il giornalista continua e spiega: "Una differenza ancora c’è, magari da limare ulteriormente nei colloqui che dovrebbero partire a breve. Il Milan ha ottimi e validi motivi per averlo ancora tra i pali. Ma altrettanti ne ha Maignan, perché nella ristretta area c’è sicuramente il Milan".

Leggi anche
Calciomercato Milan, novità sul futuro di Chaka Traorè: nuovo prestito?
Pellegatti: “Due anime nel Milan. Fullkrug? Ecco cosa so”. Rivelazione su Maignan e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA