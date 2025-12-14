Il Milan dovrà capire cosa fare in futuro con la sua porta. Mike Maignan è in scadenza di contratto a giugno 2026 e ancora non ci sono novità importanti sul possibile rinnovo: "Il Milan ha cominciato ad andare giustamente in pressing. Con Tare che ha manifestato la stima della società per il suo portiere e capitano, aprendo una porta, anzi spalancando un portone, all’ipotesi di un rinnovo". Scrive così il giornalista Alessandro Vocalelli nel suo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport' aggiungendo anche dettagli: "Con un ingaggio doppio rispetto a quello attuale, per evitare che a distanza di qualche anno si ripeta un caso Donnarumma. Un addio a parametro zero, di cui resta ancora una cicatrice".