Son smentisce le voci sul Milan: “Non lascerò i Los Angeles FC quest’inverno”

Il Milan potrebbe essere alla ricerca di un nuovo attaccante in questa sessione di calciomercato invernale. Tra i nomi anche quello di Son. Ecco le parole del sudcoreano
Emiliano Guadagnoli
A gennaio il Milan potrebbe pensare all'arrivo di una punta. Qualche settimana fa si è parlato di una possibilità per un giocatore molto importante, ovvero l'ex punta del Tottenham Heung Min Son. Secondo il portale 'Transferfeed', infatti, i rossoneri potrebbero pensare a un David Beckham bis. Il centrocampista inglese, approfittando della pausa invernale della Major League Soccer (MLS) statunitense, passò in prestito al Milan dai Los Angeles Galaxy. Lo stesso potrebbe accadere da Son stavolta dai Los Angeles FC. Questo perché l'attaccante potrebbe prepararsi al meglio per i prossimi Mondiali.

Il sudcoreano ha parlato recentemente anche del suo futuro. Ecco le parole in merito a un possibile trasferimento in prestito a gennaio riprese dal profilo X di Fabrizio Romano.

"Heung-min Son conferma che i collegamenti con un prestito a un club europeo a gennaio non sono veri: 'Non lascerò i Los Angeles FC quest'inverno, né mai, finché sarò qui. Rispetto profondamente questo club. Finché indosserò questo distintivo, non ci saranno prestiti o trasferimenti. Mai'".

LEGGI ANCHE: Confronto tra Estupinan e Bartesaghi: quale è la migliore soluzione per la fascia del Milan? I numeri>>>

Vedremi su quale attaccante punterà il Milan in futuro.

