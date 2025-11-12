Si sta parlando tantissimo di Robert Lewandowski, attaccante polacco classe 1988, in orbita Milan in vista della prossima sessione. L'attaccante, infatti, ha un contratto in scadenza a fine stagione e potrebbe essere un colpo a zero importante, in stile Luka Modric. Per 'Sky Sport CH', però, "il progetto del Milan sembra piacere all'attaccante polacco, che non ha escluso di giocare in Serie A prima di appendere gli scarpini al chiodo". Il direttore sportivo rossonero Igli Tare potrebbe incontrare l'agente del giocatore per capire la fattibilità dell'operazione.
Calciomercato Milan, Lewandowski potrebbe essere un obiettivo dei rossoneri in vista della prossima stagione. Il video analisi di Stefano Bressi su 'YouTube'
Non solo questo, si parla anche di un possibile arrivo a gennaio di un attaccante per il Milan. In questo caso si sono fatti già tantissimi nomi, tra questi anche quello di David dalla Juventus. Il futuro di Santiago Gimenez può essere in bilico? A parlare del calciomercato dei rossoneri per gennaio e per il futuro ci ha pensato il nostro Stefano Bressi. Ecco il video sul nostro canale 'YouTube'.
