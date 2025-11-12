Si sta parlando tantissimo di Robert Lewandowski, attaccante polacco classe 1988, in orbita Milan in vista della prossima sessione. L'attaccante, infatti, ha un contratto in scadenza a fine stagione e potrebbe essere un colpo a zero importante, in stile Luka Modric. Per 'Sky Sport CH', però, "il progetto del Milan sembra piacere all'attaccante polacco, che non ha escluso di giocare in Serie A prima di appendere gli scarpini al chiodo". Il direttore sportivo rossonero Igli Tare potrebbe incontrare l'agente del giocatore per capire la fattibilità dell'operazione.