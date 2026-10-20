Youssouf Fofana è tornato a parlare del suo addio al Milan e lo ha fatto con parole chiare, spiegando le ragioni che lo hanno portato a lasciare il club rossonero durante l’ultima sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista francese, trasferitosi al Siviglia in prestito secco, ha raccontato in un’intervista a El País come si è conclusa la sua esperienza a Milano, sottolineando di non provare risentimento nei confronti della società.

Fofana spiega l’addio al Milan: la decisione del club e di Amorim

La separazione tra Fofana e il Milan è maturata dopo che il centrocampista era stato escluso dal progetto tecnico di Ruben Amorim. Una decisione che ha indirizzato il suo futuro lontano da Milano, fino al trasferimento in Spagna nelle ultime ore del mercato estivo.

"L’addio al Milan? C’erano altri modi per gestire la situazione, ma hanno scelto il loro e non c’è rancore. Oggi siamo tutti contenti: sono al Siviglia e hanno la squadra che volevano", ha dichiarato il francese a El País.

Parole che chiariscono la posizione del giocatore: Fofana avrebbe preferito una gestione diversa della situazione, ma ha accettato la scelta della società e dell’allenatore senza alimentare polemiche. Il centrocampista ha anche spiegato di non voler continuare ad aspettare a Milano sapendo di non trovare spazio poiché non rientrava nel progetto tecnico rossonero per la stagione 2026-2027.

Siviglia, una nuova opportunità per il centrocampista francese

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Il trasferimento al Siviglia si è concretizzato proprio nelle battute finali del mercato estivo. Il club andaluso ha puntato su Fofana, assicurandosi le sue prestazioni con un prestito fino al 30 giugno 2027, senza opzione di acquisto."Il Siviglia mi voleva davvero. Non volevo continuare ad aspettare al Milan perché sapevo che non avrei giocato. Vado dove mi vogliono e dove hanno fiducia in me", ha aggiunto il centrocampista.

Per Fofana, dunque, la nuova avventura rappresenta l’occasione per ritrovare spazio e continuità. Il Milan, dal canto suo, ha proseguito il proprio percorso senza il francese, in linea con le valutazioni tecniche di Amorim. La separazione, almeno nelle parole del giocatore, si è chiusa senza rancori: due strade diverse, con l’obiettivo di soddisfare le rispettive esigenze.