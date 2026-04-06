Il giornalista Nicolò Schira ha parlato del calciomercato del Milan svelando due rinnovi in arrivo e i segnali di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole su 'YouTube'

Manca sempre meno alla fine della stagione con le voci sul futuro sempre più intense. Tra queste anche il possibile nuovo CT dell'Italia e gli accostamenti con Allegri ( l'allenatore del Milan ha risposto così in conferenza stampa ). Il giornalista Nicolò Schira ha parlato delle ultime novità di calciomercato in Serie A. Per la società rossonera due rinnovi in arrivo e i segnali di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole su 'YouTube'.

"Per il Milan in arrivo i rinnovi fino al 2028 di Kirovski responsabile del Milan Futuro e di Vergine responsabile del settore giovanile. Mosse per elementi molto vicini a Ibrahimovic e Furlani. Per questo si ha la sensazione che non cambi molto a fine stagione. Ecco perché Allegri fa cavalcare le voci sul suo futuro, vuole mandare un segnale dicendo 'io ho fatto bene. Io sono richiesto, ma voglio avere voce in capitolo in estate per costruire il Milan del futuro'", conclude Schira.